Kompany Angkat Bicara Usai Bayern Muenchen Kalah dari PSG di Semifinal Liga Champions

Pelatih Bayern Muenchen, Vincent Kompany, memberikan tanggapan setelah timnya kalah dari Paris Saint-Germain (PSG) di leg pertama semifinal Liga Champions 2025-2026 dengan skor 4-5. Ia menekankan pentingnya sikap yang tepat dalam menghadapi lawan berkualitas dan memuji kinerja staf pelatihnya.

Pelatih Bayern Muenchen , Vincent Kompany , memberikan tanggapan setelah pertandingan semifinal Liga Champions 2025-2026 yang menegangkan antara Bayern Muenchen dan Paris Saint-Germain ( PSG ) yang berakhir dengan skor 4-5 untuk kemenangan PSG .

Pertandingan ini, yang berlangsung di Parc des Princes, Paris pada tanggal 28 April 2026, memperlihatkan dominasi serangan dari kedua tim, namun PSG berhasil memanfaatkan peluang dengan lebih baik. Statistik pertandingan menunjukkan bahwa PSG melepaskan total 12 tembakan ke gawang, dengan lima di antaranya tepat sasaran, sementara Bayern Muenchen mencatatkan 10 tembakan, delapan di antaranya mengarah ke gawang. Meskipun demikian, Kompany menekankan pentingnya sikap yang tepat dalam menghadapi lawan dengan kualitas individu yang tinggi.

Ia menyatakan bahwa timnya harus memilih antara bertarung habis-habisan atau mundur sepenuhnya, karena perbedaan dalam pertandingan seperti ini sangat tipis. Kompany juga memuji kinerja staf pelatihnya yang telah melakukan persiapan matang untuk pertandingan ini, meskipun ia lebih memilih berada di lapangan untuk merasakan langsung atmosfer pertandingan dan memberikan kontribusi secara langsung. Penyerang PSG, Khvicha Kvaratskhelia, menjadi sorotan dengan golnya yang berkontribusi pada kemenangan timnya di leg pertama semifinal ini.

Kompany juga menyinggung mengenai ketidakhadirannya di pinggir lapangan selama pertandingan, dan ia menyatakan kepercayaan penuhnya kepada staf pelatih untuk mengambil alih tanggung jawab. Ia meyakini bahwa staf pelatih telah bekerja dengan fantastis dalam mempersiapkan tim dan memberikan arahan yang diperlukan. Hal ini menunjukkan kepercayaan Kompany terhadap kemampuan dan dedikasi timnya, meskipun ia tidak dapat hadir secara fisik di pinggir lapangan.

Pertandingan leg kedua antara PSG dan Bayern Muenchen akan berlangsung di Allianz Arena, Munich pada hari Rabu, 6 Mei 2026 waktu setempat, atau Kamis dini hari WIB. Bayern Muenchen harus memenangkan pertandingan dengan selisih minimal dua gol untuk bisa lolos ke final Liga Champions. Tekanan akan sangat besar bagi Bayern Muenchen untuk bermain agresif dan mencetak gol sebanyak mungkin, sementara PSG akan berusaha mempertahankan keunggulan dan memanfaatkan serangan balik.

Pertandingan ini diprediksi akan menjadi pertandingan yang sangat menarik dan menegangkan, dengan kedua tim menampilkan permainan terbaik mereka untuk meraih kemenangan. Selain itu, hasil pertandingan ini akan sangat menentukan nasib kedua tim di kompetisi Liga Champions musim ini. Di luar pertandingan Liga Champions, beberapa berita lain juga menjadi sorotan. Mantan Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi, telah resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi Komisi Migas senilai Rp 271 miliar.

Kasus ini menunjukkan pentingnya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Selain itu, Uni Emirat Arab (UEA) telah memutuskan untuk keluar dari OPEC, yang dipicu oleh ketegangan geopolitik terkait perang Iran dan kekecewaan terhadap negara-negara Arab lainnya. Keputusan ini dapat berdampak signifikan terhadap pasar minyak global dan stabilitas energi. Di sisi lain, tim Thomas Indonesia harus mengakui kekalahan telak 0-4 dari Perancis dalam pertandingan Piala Thomas, yang menyebabkan Merah Putih tersingkir dari kompetisi.

Kekalahan ini menjadi pukulan telak bagi bulu tangkis Indonesia dan menjadi evaluasi penting untuk meningkatkan prestasi di masa depan.





KompasBola / 🏆 10. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Vincent Kompany Bayern Muenchen Paris Saint-Germain Liga Champions Sepak Bola PSG Arinal Djunaidi Korupsi OPEC Piala Thomas

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

PSG Vs Bayern Muenchen, Penentu Calon Kuat JuaraLima kemenangan beruntun atas PSG jadi modal Bayern Muenchen menuju Paris. Ambisi revans menyelimuti sang juara bertahan.

Read more »

Absen Lawan PSG, Kompany Percaya 100 Persen ke Staf Bayern MuenchenVincent Kompany tak bisa mendampingi Bayern Muenchen pada leg pertama semifinal Liga Champions melawan PSG.

Read more »

Meski Bayern Muenchen Lebih Konsisten, Luis Enrique Sebut PSG Tetap yang TerbaikMenjelang duel PSG vs Bayern Muenchen, Luis Enrique berbicara tentang performa kedua tim di Liga Champions.

Read more »

Jelang PSG Vs Bayern Muenchen, Dayot Upamecano Cuek Vincent Kompany AbsenDayot Upamecano tak permasalahkan absennya Vincent Kompany di laga PSG vs Bayern Muenchen.

Read more »

Link Live Streaming PSG Vs Bayern Muenchen di Leg Pertama Semifinal Liga ChampionsPSG akan menjamu Bayern Muenchen terlebih dahulu pada leg pertama semifinal Liga Champions 2025-2026.

Read more »

Reuni Emosional, Dayot Upamecano Antusias Hadapi Teman Masa KecilMenjelang duel PSG vs Bayern Muenchen, begini komentar Dayot Upamecano.

Read more »