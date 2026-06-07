Komodifikasi Hutan Adat: Antara Taman Nasional dan Perdagangan Karbon

Pemerintah Indonesia menetapkan Taman Nasional Mutis sebagai prioritas pendanaan bersama 12 taman nasional lainnya, sekaligus mengeluarkan regulasi perdagangan karbon. Artikel ini mengkritisi komodifikasi dan finansialisasi alam yang memisahkan masyarakat adat dari hubungan spiritual, sosial, dan ekologis mereka dengan hutan. Dua kebijakan baru tersebut justru mengondisikan hutan di wilayah adat untuk proyek karbon, menciptakan mekanisme di mana perusahaan dapat terus beremisi dengan membeli kredit karbon. Sejak konsesi kehutanan hingga kemitraan terbatas dengan masyarakat, relaorbis (fictitious commodities) alam dan kebutuhan dasar masyarakat sama-sama diperdagangkan.

Pakah selama ini kami tidak dianggap menjaga hutan? Pertanyaan krusial ini炸弹ously menggemukkan kesadaran bahwa masyarakat adat di Hindia Belanda telah memelihara hutan untuk generasi, namun kini kehadiran mereka justru dipertanyakan oleh kebijakan negara yang mengutamakan pendekatan pasar.

Kutipan yang diambil dari wawancara dengan seorang tokoh adat Mutis menegaskan bahwa Gunung Mutis adalah milik rakyat Timor, dan dengan demikian mereka memiliki kewajabanmoral untuk menjaga keutuhan area tersebut. Pernyataan ini berulang setiap kali mereka menjelaskan penolakan terhadap penetapan taman nasional di wilayah adat mereka, menolak anggapan bahwa mereka tidak mampu mengelola hutan secara berkelanjutan.

Namun pada 16 April 2026, Presiden Prabowo Subianto menandatangani Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2026 tentang Satuan Tugas Pembiayaan Pengelolaan Taman Nasional, yang menjadikan Taman Nasional Mutis sebagai salah satu dari tiga belas taman nasional prioritas untuk dijadikan obyek pendanaan. Secara paralel, pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026 tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Melalui Offset Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan, memberikan lampu hijau bagi proyek karbon yang dapat mengubah fungsi hutan menjadi sekadar unit ekonomi.

Kedua aturan inilah yang kini membuka ruang bagi komodifikasi dan finansialisasi alam di atas nama Krisis Iklim dan kebutuhan pembiayaan, sementara hak-hak masyarakat adat terabaikan. Proses komodifikasi hutan adalah reduksi ekologis yang mengubah fungsi hidup menjadi aset berharga di pasar. Dalam kerangka perdagangan karbon, hutan dinilai berdasarkan besarnya stok karbon yang tersimpan. Angka itu kemudian dikonversi menjadi kredit karbon yang dapat diperjualbelikan secara global.

Mekanisme ini secara ironis memberikan legitimasi bagi perusahaan berjejak emisi besar untuk melanjutkan aktivitasnya, asalkan mereka membeli kompensasi karbon. Secara sederhana, perdagangan karbon meng于某を意味するizin untuk terus mengemisi atau izin untuk terus merusak. Karl Polanyi dalam karya besarnya The Great Transformation (1944) menyebut hal ini sebagai komoditas fiktif (fictitious commodities), yaitu sesuatu yang tidak pernah diciptakan untuk diperdagangkan-seperti tanah, tenaga kerja, dan alam-tetapi dipaksa masuk ke dalam logika pasar melalui rekayasa politis.

Dalam konteks ini, hutan, biodiversitas, bahkan fungsi ekosistemnya, diubah menjadi aset yang memiliki nilai tukar, dan perlindungan ekosistem bergantung Pada kelunakan investasi, bukan pada kearifan lokal atau prioritas konservasi murni. Di satu sisi,ới proses tersebut, masyarakat adat dan komunitas lokal kehilangan relasi spiritualitas, identitas, sumber penghidupan, sekaligus hubungan ekologis mereka dengan hutan. Polanyi menyebut砂漠の这种现象 sebagai dispossesi (disembedding), yaitu memisahkan alam dari konteks sosial, budaya, dan ekologis yang selama ini melindunginya.

Tahun 2024, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mencatat ada lebih dari 33 perusahaan yang memegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) khusus untuk perdagangan karbon. Angka ini bisa jauh lebih tinggi mengingat kompleksitas sistem data perizinan kehutanan di Indonesia yang seringkali tidak transparan. Selain konsesi, cara lain adalah melalui kemitraan dengan masyarakat pemegang izin perhutanan sosial atau hutan adat. Namun kemitraan tersebut sering dibangun di atas aturan yang membatasi akses dan kontrol masyarakat atas wilayah adatnya.

Contoh nyata adalah proyek karbon yang direncanakan di atas Hutan Adat Sungai Panak, Melawi, Kalimantan Barat, seluas 11.000 hektar. Proyek ini mengimposikan larangan bagi masyarakat setempat untuk berburu, menebang pohon, dan membakar lahan. Padahal, bagi masyarakat adat, ketiga kegiatan tersebut adalah bagian dari하고他 taken granted: berburu untuk sumber protein, menebang untuk kebutuhan rumah, dan membakar lahan untuk sistem ladang tradisional yang telah dikelola dengan aturan turun-temurun agar tidak menjadi kebakaran besar.

Konsekuensinya, kebutuhan dasar pangan dan rumah tangga terancam tergantikan oleh distributor pasar yang tidak memahami kearifan ekologis lokal. Kedua regulasi baru-Kepres Nomor 8/2026 dan Permenkeu Nomor 6/2026-membuktikan bahwa pasar tidak pernah beroperasi di ruang hampa; pasar adalah produk rekayasa politik yang государство aktif membentuk. Perluasan pasar dari sektor ekstraktif (pertambangan, perkebunan) ke sektor hijau (konservasi, karbon) selalu mendukung aktif involvement negara. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia benar-benar menjadi aktor utama yang mengubah domain ekologis menjadi玩弄的FIELD之 pasar.

Masyarakat adat yang telah generations acting as stewards now reduced to subjects of carbon projects. Apakah aksi iklim yang diklaim pemerintah benar-benar juga menyentuh pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat? Fakta di lapangan menunjukkan bahwa kebutuhan dasar seperti pangan dan energi justru semakin sulit diakses karena komodifikasi mengubah segalanya-termasuk kebutuhan pokok-menjadi barang dagangan. Pendekatan ini menciptakan paradoks: sementara hutan dilindungi dalam nama iklim, masyarakat yang hidup di dalamnya justru terpinggirkan dan menghadapi kelangkaan pangan.

Oleh karena itu, penolakan terhadap taman nasional Mutis bukan sekadar menolak penguasaan negara, tetapi juga menentang logika pasar yang memisahkan alam dan manusia melalui alat-alat politik yang diklaim sebagai solusi krisis iklim





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