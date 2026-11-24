Komnas Perempuan meluncurkan Aliansi Ruang Aman kolaborasi dengan KemenPPPA, PBB, dan Uni Eropa untuk tangani 376 ribu kasus kekerasan terhadap perempuan.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan secara resmi menginisiasi seruan global penghentian kekerasan berbasis gender melalui peluncuran Aliansi untuk Ruang Aman. Inisiatif strategis ini diluncurkan pada Senin 23 November 2026 di Jakarta sebagai bagian integral dari agenda Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan tahun 2026. Ketua Komnas Perempuan, Maria Ulfah Anshor, menekankan bahwa kolaborasi multisektoral menjadi kunci untuk menjamin keadilan dan perlindungan bagi para penyintas kekerasan di seluruh nusantara.

Urgensi Data Kasus Kekerasan Gender 2025

Maria Ulfah Anshor mengemukakan bahwa urgensi penghapusan kekerasan terhadap perempuan tercermin jelas dalam data catatan tahunan lembaga yang dipimpinnya. Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2025 mencatat adanya 376.529 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan yang terjadi sepanjang tahun tersebut. Angka ini menjadi bukti empiris bahwa persoalan kekerasan masih sangat serius dan memerlukan respons cepat dari seluruh elemen bangsa.

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Dari total jumlah kasus yang terhimpun, sebanyak 337.961 kasus atau sekitar 89,76 persen terjadi di ranah personal. Angka dominan ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan masih menjadi persoalan serius yang terjadi di lingkungan terdekat korban, seperti dalam ruang domestik atau hubungan intim. Data statistik ini menuntut perhatian khusus terhadap mekanisme perlindungan di tingkat komunitas dan keluarga.

Kolaborasi Multilateral Aliansi Ruang Aman

Komnas Perempuan menyambut baik kolaborasi dalam Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan tahun ini dengan meluncurkan Aliansi untuk Ruang Aman. Aliansi tersebut merupakan hasil kerja sama strategis antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau KemenPPPA, perwakilan PBB di Indonesia, dan Uni Eropa. Kegiatan peluncuran dan diskusi koalisai ini digelar di Jakarta secara serentak antara tanggal 23 hingga 29 November 2026.

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Irjen Pol. (Purn.) Desy Andriani, Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan dari KemenPPPA, menyatakan bahwa Aliansi untuk Ruang Aman merupakan bentuk nyata kolaborasi untuk memastikan perempuan dan anak perempuan mendapatkan perlindungan. Ia menilai Ruang Aman harus menjadi komitmen bersama yang diwujudkan di mana pun dan kapan pun, bukan hanya pada momentum peringatan Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan.

Desy Andriani menegaskan bahwa melihat masih tingginya kasus kekerasan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, upaya perlindungan perempuan dan anak perempuan membutuhkan kerja sama seluruh pihak. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri, sehingga kolaborasi dengan masyarakat dan mitra pembangunan menjadi penting untuk menghadirkan ruang aman bagi semua. Sinergi ini diharapkan dapat memperkuat infrastruktur perlindungan yang ada saat ini.

Perlindungan di Ranah Digital dan Hak Tubuh

Ulziisuren Jamsran, Representative dan Liaison to ASEAN untuk UN Women Indonesia, menegaskan bahwa Ruang Aman harus hadir dalam setiap aspek kehidupan perempuan dan anak perempuan, termasuk di ranah digital. Dengan demikian, mereka dapat berpartisipasi secara bermakna dalam kehidupan publik tanpa rasa takut akan risiko kekerasan berbasis gender. Ia mengapresiasi kemitraan melalui Aliansi untuk Ruang Aman untuk mewujudkan komitmen bersama memperingati 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan.

Ulziisuren Jamsran juga menambahkan bahwa bersama, pihak-pihak terkait harus memastikan keadilan, melindungi hak penyintas, dan mengakhiri impunitas bagi para pelaku kekerasan. Sementara itu, Hassan Mohtashami dari UNFPA Indonesia menyebutkan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan merupakan pelanggaran terhadap hak atas otonomi tubuh dan kesehatan reproduksi. Hampir separuh perempuan di negara-negara berkembang tidak memiliki hak untuk mengambil keputusan atas tubuh dan kesehatan mereka sendiri.

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Hassan Mohtashami menyatakan bahwa UNFPA bangga dapat bekerja bersama para mitra, termasuk kreator konten dan fotografer, untuk mengungkap berbagai bentuk pelanggaran yang selama ini tersembunyi. Tujuannya adalah untuk memastikan keadilan dan perlindungan bagi setiap penyintas kekerasan yang menghadapi hambatan dalam mengakses bantuan hukum maupun sosial. Kolaborasi dengan kreator media diharapkan dapat meningkatkan kesadaran publik terhadap isu-isu sensitif ini secara lebih efektif dan luas.