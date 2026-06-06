Komnas Perempuan Dorong Layanan Jemput Bola untuk Pencatatan Perkawinan Penghayat Kepercayaan

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mendorong pemerintah memperkuat layanan jemput bola untuk pencatatan perkawinan masyarakat adat dan penghayat kepercayaan, guna mempercepat pemenuhan hak-hak sipil mereka.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan ( Komnas Perempuan ) mendorong pemerintah, termasuk di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, untuk memperkuat layanan jemput bola atau pendekatan proaktif dalam pencatatan perkawinan bagi masyarakat adat dan penghayat kepercayaan .

Langkah ini dinilai krusial untuk mempercepat pemenuhan hak-hak sipil yang selama ini masih terhambat oleh berbagai kendala administratif. Wakil Ketua Komnas Perempuan Dahlia Madanih saat ditemui di Kuningan pada Jumat, 5 Juni 2026, menegaskan bahwa negara harus hadir secara aktif untuk menjangkau komunitas yang selama ini kesulitan mengakses layanan pencatatan perkawinan. Menurutnya, perempuan penghayat dan masyarakat adat sudah lama menantikan kemudahan ini sebagai bagian dari hak mereka sebagai warga negara.

Ia menyatakan, 'Negara perlu melakukan jemput bola dan menghapus hambatan administratif yang menyulitkan perempuan penghayat serta penganut agama leluhur mendapatkan pencatatan perkawinan.

' Pencatatan perkawinan memiliki peran yang sangat penting karena berkaitan dengan pemenuhan berbagai hak sipil dan administrasi kependudukan lainnya. Dengan dokumen perkawinan yang tercatat, masyarakat akan lebih mudah mengakses layanan publik seperti pembuatan Kartu Keluarga, akta kelahiran anak, dan berbagai dokumen penting lainnya. Hak berkeluarga merupakan hak setiap warga negara dan seharusnya dapat dijalankan tanpa hambatan yang tidak perlu. Namun kenyataannya, masih banyak pasangan dari kalangan penghayat kepercayaan dan masyarakat adat yang belum tercatat perkawinannya.

Data menunjukkan bahwa persoalan ini masih ditemukan di berbagai daerah, termasuk di Kuningan. Pemerintah sebenarnya memiliki sumber data yang dapat digunakan sebagai dasar penyusunan solusi bagi warga yang masih menghadapi kendala pencatatan perkawinan. Data-data tersebut seharusnya dikoordinasikan untuk memberikan solusi penanganan pada perkawinan yang belum tercatat. Salah satu kendala utama yang sering disampaikan komunitas penghayat kepercayaan adalah persyaratan administratif yang rumit dan tidak fleksibel.

Banyak dari mereka yang tidak memiliki dokumen kelahiran atau surat keterangan lainnya yang dipersyaratkan oleh instansi pencatatan sipil. Oleh karena itu, Komnas Perempuan mendorong penyederhanaan layanan dan penguatan pendekatan yang lebih menjangkau komunitas penghayat kepercayaan di berbagai wilayah. Pendekatan jemput bola dinilai efektif karena petugas datang langsung ke komunitas, membantu proses administrasi dari awal hingga akhir.

Dahlia menambahkan bahwa penyelesaian persoalan pencatatan perkawinan penting untuk mengurangi berbagai kerentanan yang dapat muncul akibat belum terpenuhinya dokumen administrasi dasar bagi pasangan dan keluarganya. Tanpa pencatatan, perempuan dan anak-anak rentan mengalami kesulitan dalam hal warisan, hak asuh, dan perlindungan hukum. Negara juga perlu menghadirkan penyelesaian agar masyarakat yang belum memiliki pencatatan perkawinan tidak terus menghadapi kerentanan akibat ketiadaan dokumen administrasi yang semestinya mereka peroleh.

Pemerintah daerah, khususnya di Kuningan, diharapkan dapat segera mengimplementasikan program jemput bola ini bekerjasama dengan Kantor Urusan Agama dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Dengan demikian, hak-hak sipil seluruh warga negara tanpa terkecuali dapat terpenuhi secara adil dan merata





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Komnas Perempuan Pencatatan Perkawinan Penghayat Kepercayaan Jemput Bola Hak Sipil

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