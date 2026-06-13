Komnas PA Tegaskan Perundungan Anak Jakarta Pusat Kategori Kriminal, Desak Penegakan Hukum Tegas

Komnas PA DKI Jakarta kawal pemulihan korban perundungan di Jakarta Pusat, MWP, yang alami trauma fisik dan psikis. Pramono Anung meminta kasus perundungan bocah 6 tahun di Senen diusut tuntas. Polres Metro Jakarta Pusat berhasil membongkar peredaran obat keras ilegal di Jakarta Pusat.

Komnas PA Tegas kan Perundungan Anak Jakarta Pusat Kategori Kriminal , Desak Penegakan Hukum Tegas . Percepatan Pembangunan Pasar Induk Kubu Raya , Anggarkan Rp50 Miliar untuk Dorong Ekonomi Kalbar .

Pertanian. Prabowo Terima Menhan Jepang, Ini Sejumlah Kerja Sama yang Dibahas. Komnas PA DKI Jakarta Kawal Intensif Pemulihan Fisik dan Psikis Korban Perundungan di Jakarta Pusat. Pramono Geram Aksi Perundungan Hingga Korban Mengalami Koma di Jakpus, Minta Pelaku Ditindak Tegas.

Pramono Anung meminta kasus perundungan bocah 6 tahun di Senen diusut tuntas. Pelaku terancam dicabut KJP atau KJMU jika terbukti bersalah. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memastikan pendampingan hukum bagi anak berkonflik dengan hukum (ABH) dalam kasus peledakan di SMAN 72, menekankan perlindungan dan perlakuan khusus sesuai perspektif anak. Kondisi Bocah Korban Perundungan Jakpus Berangsur Pulih, Masih Alami Demam dan Gatal-gatal.

Kondisi MWP, bocah korban perundungan di Jakpus, mulai membaik meskipun masih alami demam tinggi dan gatal-gatal. Penanganan medis dan psikologis terus dilakukan untuk pemulihan optimal. Otorita IKN serius tangani prevalensi stunting yang mencapai 18% di wilayah Ibu Kota Nusantara. Upaya penguatan kader posyandu menjadi kunci utama program ini untuk menyiapkan generasi penerus pembangunan.

KEPP Otsus Papua Tekankan Kualitas dan Distribusi Program Makan Bergizi Gratis Papua. Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (KEPP Otsus) Papua menyoroti pentingnya kualitas makanan dan ketepatan distribusi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis Papua untuk anak-anak di daerah tersebut. Bupati Donggala, Vera Elena Laruni, dorong orang tua aktif ke Posyandu setiap bulan. Ini penting untuk pantau tumbuh kembang anak, cegah stunting, dan wujudkan generasi emas Donggala.

BKKBN Maluku secara masif mengintensifkan program Gebrak Stunting melalui kolaborasi lintas sektor guna mempercepat penurunan angka tengkes pada anak, mengingat prevalensi stunting di Maluku masih tinggi. Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka melaporkan capaian Layanan CKG Balita gratis telah mencapai 46,96 persen dari target, menunjukkan komitmen daerah terhadap kesehatan anak usia dini. Ratusan personel gabungan dikerahkan untuk membantu evakuasi warga terdampak kebakaran Kemayoran di Jakarta Pusat, memastikan penanganan cepat bagi para korban.

Polres Metro Jakarta Pusat Bongkar Peredaran Obat Keras Ilegal Berkedok Toko Kosmetik. Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat berhasil membongkar praktik peredaran obat keras ilegal berkedok toko kosmetik di Juanda, Jakarta Pusat, mengamankan dua tersangka dan ribuan butir obat terlarang. Polres Metro Jakarta Pusat berhasil membongkar peredaran obat keras Tramadol di Tanah Abang dengan menangkap AR (37) dan menyita ratusan butir pil ilegal, menindaklanjuti keresahan masyarakat. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Dukung Hukuman Berat Pelaku Jambret WNA di Bundaran HI.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan dukungannya terhadap penegakan hukum untuk memberikan hukuman berat pelaku jambret WNA di Bundaran HI, demi menjaga keamanan dan citra Ibu Kota. Polres Metro Jakarta Pusat Ciduk Sembilan Orang dalam Pesta Narkoba di Pinggir Rel Kereta. Sembilan orang diciduk Polres Metro Jakarta Pusat saat asyik pesta narkoba di pinggir rel kereta Kebon Melati. Delapan di antaranya positif sabu, polisi masih buru pelaku lain untuk menuntaskan kasus pesta narkoba ini.

Polisi Tangkap Lima Pelaku Peredaran Obat Keras Ilegal di Jakarta Pusat, Ribuan Butir Disita. Kepolisian Metro Jakarta Pusat berhasil membongkar jaringan peredaran obat keras ilegal di Sawah Besar, mengamankan lima tersangka dan ribuan butir obat berbahaya yang meresahkan masyarakat





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