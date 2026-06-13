Komnas PA DKI Jakarta Kawal Pemulihan Korban Perundungan di Jakarta Pusat

Komnas Perlindungan Anak DKI Jakarta mengawal pemulihan fisik dan psikis MWP, bocah korban perundungan di Jakarta Pusat, serta berkoordinasi dengan kepolisian untuk memastikan proses hukum berjalan adil.

Komnas Perlindungan Anak (PA) DKI Jakarta secara intensif mengawal proses pemulihan MWP, seorang anak laki-laki berusia 6 tahun yang menjadi korban perundungan di Taman Kramat Pulo, Jakarta Pusat.

Peristiwa yang melibatkan dua remaja ini meninggalkan trauma fisik dan psikis yang mendalam pada korban. Komnas PA DKI Jakarta melakukan kunjungan langsung ke rumah korban untuk memastikan kondisi terkini dan mendengarkan keterangan dari pihak keluarga. Ketua Komnas PA DKI Jakarta, Cornelia Agatha, menegaskan bahwa prioritas utama saat ini adalah pemulihan kesehatan fisik dan psikis MWP. Korban tidak hanya mengalami tekanan psikologis berat, tetapi juga gangguan kesehatan fisik yang cukup memprihatinkan.

Berdasarkan keterangan keluarga, MWP masih sering demam, menangis, dan tidurnya terganggu akibat trauma yang dialaminya. Meskipun saat dikunjungi korban tampak ceria di luar, Komnas PA menilai trauma mendalam tersebut harus segera diintervensi agar tidak mengganggu tumbuh kembangnya di masa depan. Korban juga masih harus bolak-balik ke rumah sakit untuk menjalani pengobatan medis. Kondisi kesehatan MWP kini menunjukkan pemulihan berangsur, meskipun belum sepenuhnya stabil.

Ayah korban, Bella, mengungkapkan bahwa putranya masih mengalami sejumlah gejala fisik pasca-penganiayaan, seperti demam tinggi mencapai 40 derajat Celsius, tekanan darah rendah, serta gatal-gatal di beberapa bagian tubuh. Pembengkakan di kepala korban yang sempat terjadi kini sudah mulai mengempis, namun pemeriksaan lebih lanjut akan dilakukan. Guna mendapatkan penanganan medis lebih lanjut, MWP dirujuk ke Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Bunda, Jakarta Pusat. Pihak dokter akan menentukan apakah korban memerlukan rawat inap atau penanganan lainnya.

Terkait kondisi psikologis, ibu korban, Vira, menyampaikan bahwa trauma yang dialami korban kini mulai membaik secara perlahan. Vira juga mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh Komnas PA DKI Jakarta dan berharap lembaga tersebut dapat membantu memulihkan kesehatan anaknya sekaligus mengawal proses hukum agar berjalan adil. Komnas PA DKI Jakarta berkoordinasi dengan Polres Jakarta Pusat untuk memastikan pemenuhan hak-hak korban. Cornelia Agatha menekankan pentingnya intervensi cepat untuk trauma psikologis agar tidak berdampak jangka panjang.

Langkah penanganan psikologis secara cepat telah direncanakan, dan akan dilakukan sembari berkoordinasi dengan aparat penegak hukum. Keluarga korban sangat berharap agar proses hukum terhadap para pelaku perundungan dapat berjalan secepatnya dan adil. Kecepatan penanganan hukum diharapkan dapat memberikan efek jera dan mencegah kejadian serupa terulang di masa mendatang. Kasus ini menyoroti pentingnya perlindungan anak dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan.

Dukungan dari berbagai pihak, termasuk Komnas PA dan kepolisian, menjadi krusial dalam memastikan korban mendapatkan hak-haknya. Masyarakat juga diharapkan lebih peka terhadap isu perundungan di lingkungan sekitar demi menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak. Dengan pengawalan dari Komnas PA DKI Jakarta, diharapkan MWP tidak hanya pulih secara kesehatan tetapi juga mendapatkan keadilan yang layak





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Perundungan Perlindungan Anak Trauma Pemulihan Keadilan

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