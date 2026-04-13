Komnas HAM Tunggu Jawaban Panglima TNI Terkait Pemeriksaan Tersangka Penyiraman Aktivis

Komnas HAM masih menunggu jawaban dari Panglima TNI terkait permintaan pemeriksaan terhadap empat tersangka dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Andrie Yunus. Proses hukum yang cepat dan dugaan keterlibatan pihak lain menjadi sorotan.

JAKARTA, KOMPAS.TV - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) saat ini masih menunggu respons dari Panglima TNI terkait permintaan pemeriksaan terhadap empat tersangka dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Andrie Yunus . Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Saurlin Siagian, mengkonfirmasi bahwa Komnas HAM telah secara resmi mengirimkan surat permohonan pemeriksaan terhadap keempat tersangka yang diduga terlibat dalam insiden penyiraman air keras terhadap aktivis Andrie Yunus tersebut. Hingga saat ini, Komnas HAM masih belum menerima balasan atau tanggapan resmi atas permintaan tersebut.

Menanggapi perkembangan proses hukum terhadap para tersangka dalam kasus penyiraman aktivis Andrie Yunus, Saurlin Siagian menyampaikan keterkejutannya atas kecepatan proses penyidikan yang sedang berlangsung. Komnas HAM sebelumnya juga telah mengungkapkan temuan yang mengindikasikan kemungkinan keterlibatan pihak-pihak lain selain keempat tersangka yang telah ditetapkan dalam kasus ini. Informasi ini menimbulkan pertanyaan lebih lanjut mengenai kompleksitas kasus dan potensi adanya aktor-aktor lain di balik serangan tersebut. Dalam perkembangan terbaru, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) telah mengindikasikan adanya dugaan keterlibatan aparat dalam peristiwa penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, yang tentu saja menambah dimensi baru dalam penyelidikan. Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) juga telah memberikan tanggapan terkait isu ini, namun detailnya belum sepenuhnya terungkap.

Perlu diingat bahwa mulai tanggal 1 Februari 2026, KompasTV akan melakukan perubahan channel. Para pemirsa setia KompasTV diimbau untuk selalu mendapatkan berita dan informasi terbaru dengan beralih ke channel 11 pada perangkat televisi digital atau Set Top Box (STB) mereka. Perubahan ini bertujuan untuk terus meningkatkan kualitas siaran dan memberikan pengalaman menonton yang lebih baik bagi para pemirsa. KompasTV tetap berkomitmen untuk menjadi sumber berita dan informasi yang terpercaya dan terdepan dalam menyajikan berita-berita terkini. Dengan berpindah channel, pemirsa dapat terus mengikuti perkembangan berita nasional dan internasional, laporan investigasi mendalam, serta program-program menarik lainnya yang disajikan oleh KompasTV. Jadilah bagian dari keluarga besar KompasTV, satu langkah lebih dekat dengan informasi yang akurat dan terpercaya





KompasTV / 🏆 22. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Komnas HAM Panglima TNI Andrie Yunus Penyiraman Air Keras YLBHI

United States Latest News, United States Headlines

