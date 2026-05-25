Komnas HAM memastikan fungsi-fungsi pokoknya tetap berjalan, bahkan dibekali dengan kewenangan tambahan yang lebih konkret. Salah satu yang banyak disorotkan adalah RUU ini dianggap melakukan pelemahan terhadap institusi-institusi nasional Hal Asasi, terutama Komisi Nasional Hak Asasi. Padahal, di dalam RUU ini tidak ada yang melemahkan Komnas HAM. Sebaliknya, memperkuat Komnas HAM dalam memperkuat fungsi-fungsi Komnas HAM, seperti pemantauan, pemajuan, mediasi, dan seterusnya, tetap ada fungsi-fungsi tersebut. Penguatan tersebut mencakup hak untuk melakukan inspeksi mendadak ke berbagai lembaga penahanan negara. Langkah ini diambil guna memastikan perlindungan hak asasi para tahanan terpenuhi dengan baik.

Selain kewenangan penyidikan, kewenangan melakukan inspeksi mendadak, dan kewenangan memberikan pendapat di muka sidang, Komnas HAM juga diberi kewenangan melakukan pemantauan mendadak, kunjungan mendadak ke tempat-tempat penahanan, seperti Imigrasi, kepolisian, dan kejaksaan. Terkait kecurigaan adanya tumpang tindih peran antara kementerian dan komisi independen, Ifdhal menegaskan posisi ketatanegaraan kedua belah pihak tetap berada pada porsinya masing-masing. Pemerintah menjalankan kewajiban eksekusi perlindungan, sementara komisi tetap menjadi pengawas.

RUU HAM juga akan melegalkan forum komunikasi antarlembaga nasional HAM, wadah ini dibentuk agar kerja sama yang selama ini sudah berjalan di lapangan dapat memiliki payung hukum yang berkelanjutan. Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, dan KND akan membentuk forum lembaga nasional HAM. Kolaborasi lintas komisi sangat krusial dalam menangani perkara-perkara spesifik yang membutuhkan keahlian khusus dari berbagai aspek hak asasi. Proses legislasi RUU ini sendiri kini dipastikan terus berjalan di parlemen.

Pemerintah menargetkan regulasi baru ini bisa segera disahkan menjadi undang-undang dalam waktu dekat





