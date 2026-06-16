Komnas HAM Desak Evaluasi Menyeluruh Program MBG Usai 449 Kasus Keracunan

Komnas HAM meminta evaluasi menyeluruh program Makanan Bergizi Gratis setelah mencatat ratusan kasus keracunan pangan dan temuan transparansi serta tata kelola yang bermasalah.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap program Makanan Bergizi Gratis ( MBG ) di Indonesia, termasuk meninjau kembali tugas dan wewenang Badan Gizi Nasional (BGN).

Dalam laporannya, Komnas HAM mencatat bahwa dalam waktu 1,5 tahun pelaksanaan program, tercatat 449 kejadian luar biasa keracunan pangan yang berdampak pada sekitar 38.000 orang di 221 kabupaten/kota across 36 provinsi. Data ini mengacu pada catatan Kementerian Kesehatan per 11 Mei 2026. Dari sekitar 27.600 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi, hanya sekitar 15.700 SPPG atau 57 persen yang memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Mayoritas kejadian keracunan terjadi di SPPG yang belum bersertifikat, meski beberapa juga terjadi di SPPG yang sudah memiliki SLHS, menunjukkan bahwa kepemilikan sertifikat saja tidak cukup menjamin keamanan pangan. Komnas HAM juga menemukan masalah serius terkait transparansi informasi. Banyak sekolah penerima manfaat tidak mengetahui kelengkapan atau status SPPG yang melayani mereka, termasuk keberadaan SLHS. Selain itu, standar serta mekanisme penentuan wilayah layanan SPPG tidak jelas, dan mekanisme sanksi terhadap SPPG bermasalah belum transparan.

Perbedaan terminologi antara BGN yang menggunakan istilah "gangguan pencernaan" sementara Kemenkes dan BPOM menggunakan "keracunan pangan" berpotensi mengaburkan data riil di lapangan. Hasil pemeriksaan keracunan tidak disampaikan secara transparan kepada sekolah, orangtua, dan peserta didik, yang menciptakan defisit akuntabilitas. Komnas HAM mencatat indikasi kuat pelanggaran hak asasi manusia dalam pelaksanaan MBG, yang meliputi hak atas kesehatan, hak anak, hak atas pangan, hak atas kebebasan berpendapat, hak atas informasi, hak atas pekerjaan yang layak, dan hak atas pemulihan bagi korban.

Penegakan hukum yang adil terkait kasus keracunan belum berjalan, di mana belum ada standar penanganan tanggap darurat dan tanggung jawab atas korban. Komnas HAM mendesak program MBG difokuskan pada kelompok rentan seperti anak balita, ibu hamil, ibu menyusui, serta peserta didik dari rumah tangga desil 1-4 dan wilayah 3T. Selain itu, diperlukan revisi Pasal 61 Peraturan Presiden tentang tata kelola MBG untuk mengatasi konflik peran BGN yang saat ini berfungsi sekaligus sebagai regulator dan implementator, menciptakan celah untuk korupsi.

Penguatan wewenang kementerian dan lembaga pengawasan lainnya juga menjadi bagian dari rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas dan keamanan program





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Komnas HAM MBG Keracunan Pangan Badan Gizi Nasional SPPG SLHS Evaluasi Program Transparansi Tata Kelola Hak Asasi Manusia

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