Wamendagri Ribka Haluk dan Wamen PU Diana Kusumastuti memastikan percepatan pembangunan kawasan pusat pemerintahan di empat DOB Papua agar beroperasi penuh pada 2028 melalui anggaran tahun jamak.

Jakarta memfokuskan perhatian serius pada percepatan pembangunan infrastruktur kawasan pusat pemerintahan bagi empat Daerah Otonomi Baru di Papua. Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk secara tegas menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk mendukung kelancaran proses ini agar kawasan-kawasan strategis tersebut dapat beroperasi secara maksimal pada tahun 2028.

Penegasan tersebut disampaikan oleh Ribka Haluk dalam rangka Rapat Koordinasi Evaluasi Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan DOB Papua yang diselenggarakan bersama Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta pada Kamis. Rapat strategis ini dihadiri oleh para pejabat tinggi serta menjadi momen penting untuk meninjau progres infrastruktur di wilayah-wilayah baru pemekaran tersebut.

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Proses Evaluasi Anggaran dan Infrastruktur

Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Dalam Negeri bersama-sama melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perkembangan pembangunan infrastruktur pemerintahan di empat wilayah utama, yaitu Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan. Tujuan utama dari proses evaluasi ini adalah untuk mengidentifikasi kebutuhan anggaran yang presisi serta memastikan keberlanjutan pembangunan agar target operasional kawasan dapat tercapai tepat waktu.

Ribka Haluk menekankan bahwa pembangunan fasilitas pemerintahan bukan sekadar proyek fisik, melainkan bagian integral dari dukungan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Fokus utama kini ditekankan pada percepatan pembangunan kawasan pusat pemerintahan di Papua Pegunungan, mengingat infrastruktur di tiga wilayah DOB lainnya sudah menunjukkan kemajuan yang signifikan.

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Koordinasi Pusat dan Daerah untuk 2028

Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk secara eksplisit mendorong penguatan koordinasi dan komitmen bersama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Langkah ini diperlukan agar seluruh kawasan pusat pemerintahan di wilayah DOB Papua dapat beroperasi pada tahun 2028 tanpa hambatan berarti. Ribka juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kementerian Pekerjaan Umum atas komitmen keras mereka dalam mendongkrak pembangunan infrastruktur di empat DOB Papua tersebut.

Dalam konteks anggaran, Ribka Haluk mendorong agar kebutuhan pendanaan untuk pembangunan tahun 2027 segera memperoleh kepastian. Kepastian ini menjadi krusial, khususnya untuk membiayai pembangunan kawasan pusat pemerintahan Papua Pegunungan serta menyelesaikan pembangunan Kantor MRP di Papua Selatan agar layanan dapat segera berjalan.

Skema Kontrak Tahun Jamak 2027-2028

Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti, menjelaskan bahwa pihaknya saat ini sedang aktif berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Anggaran di Kementerian Keuangan. Koordinasi intensif ini bertujuan untuk mengamankan kepastian anggaran yang dibutuhkan agar proyek-proyek infrastruktur tidak terhambat oleh masalah pendanaan di tengah jalan.

Diana Kusumastuti mengungkapkan bahwa apabila kepastian anggaran telah diperoleh dengan lancar, pembangunan kawasan pusat pemerintahan di Papua Pegunungan direncanakan akan dilelang lebih awal. Proses lelang ini dijadwalkan dapat dimulai pada tahun 2027 melalui skema kontrak tahun jamak yang mencakup periode 2027 hingga 2028 untuk efisiensi waktu.

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Dengan adanya skema kontrak tahun jamak tersebut, pembangunan dapat berjalan lebih cepat dan terukur. Hal ini diharapkan mampu memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan di Papua dapat berjalan secara optimal, khususnya dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat setempat.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat kunci untuk memastikan kesamaan persepsi. Di antaranya adalah Staf Ahli Menteri PU Bidang Keterpaduan Pembangunan, Pantja Dharma Oetojo, serta Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian PU, Adenan Rasyid. Kehadiran pejabat teknis ini menunjukkan tingkat urgensi dan prioritas tinggi dari proyek infrastruktur strategis nasional ini.