Komitmen pemerintah untuk memperbaiki iklim investasi mendapat kekhawatiran pelaku usaha terkait kebijakan ekspor satu pintu komoditas sumber daya alam

Dunia usaha menyambut positif komitmen pemerintah untuk membenahi birokrasi dan deregulasi, dengan harapan memperbaiki iklim investasi. Pada saat yang sama, dunia usaha juga was-was terhadap kebijakan ekspor satu pintu komoditas sumber daya alam akibat dianggap dapat menambah ketidakpastian perdagangan. Kontras kebijakan tersebut semakin menjadi perhatian pelaku usaha. Keterbatasan kebijakan ekspor tersebut menimbulkan kekhawatiran pelaku usaha, terutama mengenai implementasi tata kelola ekspor dan kontrak-kontrak jangka panjang yang telah disepakati dengan pembeli luar negeri.

Kontras kebijakan tersebut mulai menjadi perhatian pelaku usaha. Pemeritah berupaya memangkas hambatan investasi dan memperbesar peran swasta sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi. Kekhawatiran dunia usaha adalah bahwa sentralisasi tata kelola ekspor justru dapat menambah lapisan administratif baru yang memengaruhi fleksibilitas perdagangan dan hubungan dagang dengan pembeli internasional. Pelaku usaha khawatir soal implementasi tata kelola ekspor baru, terutama berkaitan dengan kontrak jangka panjang, mekanisme harga global, pengapalan, pembiayaan perdagangan, dan relasi dagang yang telah dibangun bertahun-tahun dengan pembeli internasional.

Mintakan proses ekspor tetap efisien dan tidak mengurangi fleksibilitas komersial yang dibutuhkan dalam perdagangan internasional





