Komitmen Pemerintah Pastikan Akses Pendidikan Layak untuk Semua Anak Indonesia

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan komitmen pemerintah dalam memastikan akses pendidikan yang layak bagi seluruh anak Indonesia, melalui inisiasi Sekolah Rakyat berbasis asrama bagi anak-anak kurang mampu.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan setiap anak Indonesia memiliki akses terhadap pendidikan yang berkualitas dan layak. Penegasan ini disampaikan saat kunjungan tinjauan kesiapan operasional Sekolah Rakyat yang berlokasi di Kampus Lembaga Administrasi Negara (LAN), Pejompongan, Jakarta Pusat, pada Rabu, 22 April 2026.

Menurut Teddy, Presiden Prabowo Subianto memiliki visi yang jelas, yaitu agar seluruh anak bangsa memiliki cita-cita tinggi dan kesempatan yang sama untuk meraihnya. Salah satu wujud nyata dari visi tersebut adalah inisiasi Sekolah Rakyat berbasis asrama, yang secara khusus ditujukan bagi anak-anak dari keluarga yang kurang mampu dan hidup dalam kemiskinan. Tujuan utama dari program ini adalah untuk memutus mata rantai kemiskinan antar generasi melalui pendidikan.

Teddy menjelaskan bahwa masalah anak putus sekolah dan anak yang tidak bersekolah telah menjadi isu yang berkelanjutan di Indonesia. Pemerintahan Presiden Prabowo berkomitmen untuk mengatasi masalah ini secara bertahap, namun dengan pendekatan yang efektif dan menghasilkan dampak yang cepat. Ia menyoroti ironi bahwa bahkan di area yang dekat dengan pusat pemerintahan, masih terdapat anak-anak yang tidak memiliki akses ke pendidikan.

Sekolah Rakyat hadir sebagai solusi terpadu, tidak hanya menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai, tetapi juga menjamin pemenuhan kebutuhan dasar para siswa. Ini mencakup penyediaan tempat tinggal yang layak, asupan gizi yang bergizi, serta akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas. Dengan terpenuhinya kebutuhan dasar ini, diharapkan para siswa dapat fokus pada pembelajaran dan meraih potensi maksimal mereka. Teddy meyakinkan bahwa di Sekolah Rakyat, anak-anak akan mendapatkan jaminan penuh untuk kebutuhan hidup mereka, sehingga mereka dapat belajar dengan tenang dan optimal.

Dalam kunjungannya, Teddy juga berkesempatan untuk berdialog langsung dengan para calon siswa Sekolah Rakyat. Salah satunya adalah Muhammad Al-Jabbar, seorang anak yang sebelumnya tidak pernah bersekolah dan harus mencari nafkah dengan mengamen di jalanan. Teddy memberikan pesan motivasi kepada para calon siswa untuk belajar dengan sungguh-sungguh dan memanfaatkan kesempatan yang diberikan. Ia berharap para lulusan Sekolah Rakyat dapat meraih cita-cita mereka, membanggakan keluarga, dan memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara.

Dialog tersebut juga mengungkapkan beragam cita-cita dari para siswa, mulai dari keinginan menjadi anggota TNI hingga melanjutkan pendidikan ke Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP). Hal ini menunjukkan bahwa akses pendidikan yang terbuka dapat membangkitkan harapan dan kepercayaan diri generasi muda. Peninjauan ini juga dihadiri oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, dan Kepala LAN Taufik, untuk memastikan kesiapan fasilitas dan sistem pembelajaran di Sekolah Rakyat.

Pemerintah berharap program ini dapat menjadi model bagi upaya peningkatan akses pendidikan bagi anak-anak kurang mampu di seluruh Indonesia, dan menjadi langkah strategis dalam mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan berkeadilan





