Komite III DPD RI Salurkan 500 Paket Makanan Bergizi Tambahan untuk Atasi Stunting di Papua Barat

Filep Wamafma, Ketua Komite III DPD RI, menyerahkan 500 paket makanan bergizi siap saji kepada Dinas Kesehatan Papua Barat untuk memperkuat program percepatan penurunan stunting. Distribusi dilakukan melalui empat puskesmas di Teluk Wondama, menyertai layanan imunisasi dan pengobatan dasar, serta menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan pemanfaatan pangan lokal.

Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Filep Wamafma, menyerahkan bantuan tambahan berupa 500 paket makanan bergizi siap saji kepada penanggung jawab Program Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat , Hendrik Marisan, pada hari Senin, 25 Mei 2026, di kota Manokwari.

Penyerahan ini merupakan kelanjutan dari upaya Komite III DPD RI yang sebelumnya telah menyalurkan sekitar 3.000 paket makanan bergizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita berusia di bawah lima tahun di seluruh wilayah Papua Barat. Bantuan tambahan tersebut diharapkan dapat memperkuat program percepatan penurunan kasus stunting yang masih menjadi tantangan utama di provinsi dengan tingkat kekurangan gizi anak yang tinggi.

Filep menegaskan bahwa penanganan stunting bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah, melainkan memerlukan kolaborasi lintas sektor, termasuk pemerintah pusat, lembaga legislatif, tenaga kesehatan, serta partisipasi aktif masyarakat. Ia menambahkan bahwa pendekatan pelayanan kesehatan yang diarahkan langsung ke masyarakat harus ditingkatkan, sejalan dengan program "Papua Barat Sehat" yang berupaya menutup kesenjangan layanan bagi sekitar 21 jenis penyakit yang tidak ditanggung oleh jaminan sosial BPJS Kesehatan.

Dalam sambutannya, Filep mengingatkan bahwa Kementerian Kesehatan telah mengumumkan bahwa bantuan makanan bergizi siap saji tidak akan lagi disediakan secara rutin. Oleh karena itu, daerah harus memaksimalkan pemanfaatan pangan lokal serta mengembangkan produksi makanan bergizi berbasis sumber daya setempat. Untuk itu, selain penyaluran paket makanan, Komite III DPD RI juga mendorong penguatan edukasi gizi, pola asuh, serta sanitasi higienis kepada masyarakat, dengan tujuan mencegah stunting sejak dini.

Hendrik Marisan menjelaskan bahwa paket tambahan tersebut akan didistribusikan melalui empat puskesmas di wilayah Teluk Wondama, yakni Puskesmas Roon, Puskesmas Sobei, Puskesmas Soekpu, Puskesmas Nikiwar, dan Puskesmas Naikere. Distribusi akan dilakukan secara bersamaan dengan tim pelayanan kesehatan yang melakukan perjalanan ke lokasi selama program pelayanan kesehatan terpadu yang dijadwalkan dari tanggal 1 hingga 6 Juni 2026. Pelayanan terpadu di empat puskesmas tersebut tidak hanya meliputi penyerahan paket makanan bergizi, tetapi juga mencakup imunisasi, pengobatan umum, serta layanan kesehatan dasar lainnya.

Hal ini sangat penting mengingat keempat puskesmas berada di daerah kepulauan dan wilayah terluar yang selama ini mengalami keterbatasan akses layanan kesehatan. Menurut Hendrik, kehadiran bantuan tambahan akan memberikan dampak positif terhadap integrasi program layanan kesehatan di daerah rawan, sekaligus meningkatkan kepuasan dan kesehatan masyarakat setempat. Ia berharap bahwa sinergi antara pemerintah pusat, legislatif, dan masyarakat lokal dapat memastikan keberlanjutan upaya gizi dan mengurangi prevalensi stunting di Papua Barat secara signifikan





