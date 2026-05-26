Komisi Yudisial Luluskan 36 Calon Hakim Agung, 4 Calon Hakim Ad Hoc HAM, dan 2 Calon Hakim Ad Hoc Tipikor ke Tahap Seleksi Kesehatan dan Kepribadian

Komisi Yudisial mengumumkan bahwa 36 calon hakim agung, empat calon hakim ad hoc HAM, dan dua calon hakim ad hoc Tipikor berhasil melewati seleksi kualitas. Mereka akan melanjutkan ke tes kesehatan dan kepribadian pada awal Juni 2026, sambil membuka kesempatan bagi publik memberikan masukan tentang integritas dan rekam jejak para peserta.

Konferensi pers yang digelar pada Selasa 26 Mei 2026 di Jakarta menandai langkah penting dalam proses rekrutmen hakim di Mahkamah Agung. Komisi Yudisial (KY) mengumumkan bahwa sebanyak tiga puluh enam calon hakim agung , empat calon hakim ad hoc Hak Asasi Manusia (HAM), dan dua calon hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) telah lulus tahap seleksi kualitas .

Tahap ini merupakan penyaringan awal yang menilai calon secara menyeluruh, mencakup kompetensi hukum, integritas, serta kemampuan kepemimpinan. Ketua Bidang Rekrutmen Hakim KY, Prof. Dr. Andi Muhammad Asrun, menjelaskan bahwa proses penilaian melibatkan hakim agung, tim pakar, komisioner KY, dan tenaga ahli independen.

"Penilaian ini bersifat paripurna dan komprehensif, serta hasilnya mencerminkan ekspektasi kami terhadap calon‑calon yang berpartisipasi," ujarnya dalam sambutan di depan media. Para peserta yang berhasil melewati seleksi kualitas akan melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu tes kesehatan dan seleksi kepribadian yang dijadwalkan antara 3 hingga 5 Juni 2026. Dalam penjelasan lebih lanjut, Komisioner KY Anita Kadir menyebutkan bahwa latar belakang para calon hakim agung sangat beragam, meliputi hakim tinggi, pejabat Mahkamah Agung, akademisi, advokat, hingga konsultan pajak.

Di kamar pidana, nama‑nama terkemuka seperti Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda Albertina Ho, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Bambang Myanto, Sekretaris Mahkamah Agung Sugiyanto, serta Kepala Badan Strategi Kebijakan dan Diklat Hukum dan Peradilan Samsul Arif termasuk yang dinyatakan lolos. Sedangkan di kamar tata usaha negara khusus pajak, para kandidat berasal dari unsur hakim pajak, akademisi, dan konsultan pajak yang memiliki rekam jejak profesional yang kuat.

Untuk posisi hakim ad hoc HAM, empat kandidat terpilih adalah Edwin Partogi Pasaribu, Hendra, Roki Panjaitan, dan Ventje Bulo, yang masing‑masing menunjukkan kompetensi khusus dalam bidang hak asasi manusia. Sementara dua calon hakim ad hoc Tipikor yang lolos seleksi kualitas akan mendukung penanganan kasus korupsi tingkat tinggi. Komisi Yudisial juga membuka ruang partisipasi publik, mengundang masyarakat untuk memberikan masukan tertulis terkait rekam jejak, integritas, kapasitas, perilaku, dan karakter para peserta.

Komisioner KY Abhan menekankan bahwa komponen rekam jejak akan menjadi bagian penting dalam tes kesehatan dan kepribadian. Masyarakat dapat mengirimkan pendapat atau informasi melalui surat elektronik atau kanal pengaduan resmi KY paling lambat 5 Agustus 2026. KY menegaskan bahwa hasil seleksi kualitas bersifat final dan memperingatkan agar calon tidak terpengaruh oleh pihak‑pihak yang menawarkan jaminan kelulusan secara tidak sah.

Proses seleksi ini diharapkan menghasilkan hakim‑hakim yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga menjunjung tinggi nilai‑nilai integritas dan akuntabilitas, demi menegakkan supremasi hukum di Indonesia.





