Komisi XIII DPR Tegaskan Revisi UU HAM untuk Perkuat Perlindungan Rakyat, Bukan Perebutan Kewenangan

Komisi XIII DPR RI menegaskan revisi UU HAM bertujuan memperkuat perlindungan hak asasi manusia bagi rakyat, bukan perebutan kewenangan antarlembaga. DPR berkomitmen involvement publik dan memperkuat lembaga HAM seperti Komnas HAM dan KemenHAM.

Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menegaskan bahwa Revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) memiliki tujuan utama memperkuat perlindungan hak asasi manusia bagi seluruh rakyat Indonesia.

Upaya ini tidak berdasar pada persaingan atau perebutan kewenangan antarlembaga negara, melainkan merupakan langkah kolektif yang mengutamakan kepentingan warga negara. Dalam konteks ini, keberadaan Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) yang berdiri terpisah dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sejak Oktober 2024 di bawah Kabinet Merah Putih menjadisignificant. Kementerian ini diharapkan dapat memajukan perlindungan HAM secara menyeluruh, sementara lembaga independen seperti Komnas HAM juga diperkuat mandatnya.

Pembagian tugas yang jelas antara kementerian dan lembaga independen dianggap penting untuk memastikan perlindungan HAM yang adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Komisi XIII DPR RI berkomitmen untuk melaksanakan fungsi legislasi dengan optimal dalam proses revisi UU HAM. Revisi ini harus mampu mempromosikan, melindungi, memenuhi, dan menghormati hak asasi manusia di Indonesia, sesuai dengan tanggung jawab negara.

Selain itu, DPR juga berencana membuka ruang partisipasi publik yang sangat luas di setiap tahap pembahasan, memasukkan masukan, kritik, dan perdebatan dari masyarakat sebagai bagian integral dari penyempurnaan rancangan undang-undang. Willy Aditya, salah satu anggota Komisi XIII, mengakui bahwa mereka telah menyimak berbagai diskusi informal dan pemberitaan media terkait isu revisi UU HAM. Pandangan yang dianggap progresif akan dipertimbangkan, sementara yang memerlukan penguatan atau perubahan juga akan ditinjau.

Sebelumnya, Komnas HAM telah mengirimkan masukan untuk memperkuat mandat dan efektivitas lembaga HAM nasional melalui revisi ini. Salah satu fokus utama adalah penguatan fungsi penelitian dan penyuluhan HAM yang dianggap crucial dalam pencegahan pelanggaran. Selain itu, Kejaksaan Agung juga mendukung gagasan pembentukan Unit Penyidikan Komnas HAM untuk kasus pelanggaran HAM berat. Di luar itu, aspirasi masyarakat Papua disampaikan oleh Wakil Menteri HAM Mugiyanto sebagai bagian krusial dalam draf revisi yang ditargetkan rampung pada 2026.

Komisi XIII menekankan bahwa revisi UU HAM harus dapat menangani tantangan kontemporer, termasuk di ranah digital, serta mengadaptasi perlindungan HAM terhadap berkembangnya kondisi zaman. DPR menegaskan kembali bahwa diskusi revisi tidak boleh Direduksi menjadi isu perebutan kewenangan, melainkan harus berfokus pada manfaat substantif bagi rakyat. Melalui sistem digital terpadu atau dashboard yang diusulkan untuk LPSK, proses perlindungan saksi dan korban diharapkan lebih cepat dan transparan, sejalan dengan semangat peningkatan perlindungan HAM yang inklusif dan responsif





