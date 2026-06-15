Komisi XII DPR RI Setujui Pagu Indikatif Kementerian ESDM 2027 Rp27,33 Triliun

Komisi XII DPR RI menyetujui pagu indikatif Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp27,33 triliun. Anggaran ini akan digunakan untuk berbagai proyek strategis termasuk pengadaan converter kit untuk petani, pembangunan pipa gas, jaringan gas rumah tangga, pembangkit mikrohidro, serta program konversi kompor dan motor listrik.

Komisi XII DPR RI telah menyetujui pagu indikatif Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk Tahun Anggaran 2027 amounting kepada Rp27,33 triliun. Keputusan ini diambil dalam Rapat Kerja bersama Kementerian ESDM pada Senin (15/6/2026) malam, setelah Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung memaparkan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) untuk tahun anggaran tersebut.

Yuliot menegaskan bahwa pagu tersebut dialokasikan untuk sejumlah proyek strategis di bidang energi dan sumber daya mineral. Beberapa proyek utama yang includek dalam anggaran meliputi pengadaan converter kit untuk petani sebanyak 14.000 paket dengan nilai Rp158,5 miliar, pembangunan pipa gas bumi Dumai-Sei Mangkei (Dusem) senilai Rp3,95 triliun, serta jaringan gas rumah tangga (jargas) dengan target 959.232 sambungan rumah sebesar Rp5,21 triliun. Pemerintah juga mengalokasikan dana untuk pembangunan pipa transmisi gas Semarang-Solo-Yogyakarta (Rp702,38 miliar) dan pipa transmisi gas Cirebon-Bandung (Rp577,56 miliar).

Selain itu, ada pembangunan tiga unit Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) senilai Rp58,58 miliar, program konversi kompor listrik (Rp815,6 miliar), dan konversi motor listrik (Rp635,24 miliar). Setelah pemaparan oleh Wamen ESDM, Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya meminta persetujuan anggota dewan terhadap pagu tersebut. Anggota Komisi XII yang hadir menyetujui pagu indikatif Kementerian ESDM Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp27,33 triliun.

Rincian pembagian anggaran mencakup Sekretariat Jenderal: Rp532,75 miliar, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan: Rp10,46 triliun, Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional: Rp78,60 miliar, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) ESDM: Rp881,43 miliar, dan Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE): Rp1,81 triliun. Keseluruhan alokasi ini diharapkan dapat mendukung percepatan transisi energi serta peningkatan akses energi di seluruh Indonesia





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