Komisi XI DPR Setujui Pagu Indikatif Kemenkeu 2027 Sebesar Rp49,8 Triliun

Komisi XI DPR RI menyetujui pagu indikatif Kementerian Keuangan tahun 2027 sebesar Rp49,8 triliun. Persetujuan ini dilengkapi catatan agar program terukur dan bermanfaat langsung bagi masyarakat. Anggaran mencakup rupiah murni, PNBP, dan BLU, dengan fokus pada pelayanan umum, ekonomi, dan pendidikan.

Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyetujui pagu indikatif Kementerian Keuangan untuk tahun anggaran 2027 sebesar Rp49.801.124.984.000. Persetujuan ini dicapai dalam Rapat Kerja yang digelar di Ruang Rapat Komisi XI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin, 15 Juni 2026.

Rapat tersebut dihadiri oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa beserta jajarannya. Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan bahwa persetujuan ini diberikan dengan sejumlah catatan penting. Setiap program yang dijalankan oleh Kementerian Keuangan harus memiliki indikator yang terukur dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan komitmen DPR untuk memastikan penggunaan anggaran negara yang efektif dan tepat sasaran.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyambut baik persetujuan tersebut. Ia menyatakan bahwa pagu indikatif ini merupakan dukungan penting bagi Kementerian Keuangan dalam menjalankan mandat pengelolaan keuangan negara. Menkeu menekankan bahwa pagu ini akan digunakan untuk menjaga stabilitas fiskal, memperkuat kualitas layanan publik, serta mendorong transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam rapat tersebut, Menkeu merinci komposisi pagu indikatif sebesar Rp49,8 triliun yang terdiri dari alokasi rupiah murni sebesar Rp39,32 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp102,15 miliar, dan Bantuan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp10,38 triliun. Selain itu, anggaran ini dibagi dalam tiga fungsi utama: Fungsi Pelayanan Umum sebesar Rp45,51 triliun, Fungsi Ekonomi sebesar Rp284,71 miliar, dan Fungsi Pendidikan sebesar Rp3,99 triliun.

Rapat kerja juga membahas rincian pagu anggaran untuk setiap unit Eselon I dan Badan Layanan Umum di lingkungan Kementerian Keuangan. Sekretariat Jenderal dan BLU Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) mendapatkan alokasi terbesar, yaitu Rp31,832 triliun.

Berikutnya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mendapat Rp5,402 triliun, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebesar Rp36,14 miliar, Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan BLU PIP, BLU BPDP, serta BLU BPDLH sebesar Rp7,079 triliun, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) dan BLU Politeknik Keuangan Negara STAN sebesar Rp329,53 miliar, Lembaga National Single Window sebesar Rp119,46 miliar, serta Badan Teknologi Informasi dan Intelijen Keuangan sebesar Rp1,222 triliun. Dengan persetujuan ini, diharapkan Kementerian Keuangan dapat mengelola anggaran secara optimal untuk mendukung prioritas pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia secara merata





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