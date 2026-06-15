Komisi X DPR RI Setujui Naturalisasi Mitchell Baker dan Luke Vickery untuk Timnas Indonesia

Komisi X DPR RI telah memberikan persetujuan atas rekomendasi kewarganegaraan bagi dua pemain keturunan Mitchell Lee Baker dan Luke Anthony Vickery. Keputusan ini diambil dalam rapat kerja dengan Menteri Pemuda dan Olahraga serta PSSI. PSSI melalui Erick Thohir mengucapkan terima kasih dan menegaskan pentingnya naturalisasi selektif serta penguatan pembibitan pemain lokal. DPR juga meminta evaluasi berkelanjutan dan pertimbangan jangka panjang. Kedua pemain tersebut telah mengikuti pelatihan timnas pada Mei 2026 dan FIFA Matchday Juni 2026. Berita ini beriringan dengan berbagai topik lain seperti kontroversi VAR di Piala Dunia, kompetisi U-15, dan kabar tentang Timnas Iran dan Justin Hubner.

Komisi X DPR RI telah menyetujui rekomendasi kewarganegaraan untuk dua pemain keturunan , Mitchell Lee Baker dan Luke Anthony Vickery, dalam Rapat Kerja bersama Menteri Pemuda dan Olahraga serta PSSI di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin 15 Juni 2026.

Keputusan ini menusuk dukungan kuat dari berbagai pihak terhadap upaya membangun Timnas Indonesia yang lebih kompetitif di level internasional. Erick Thohir, yang mewakili PSSI, mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Komisi X DPR RI atas dukungan dan kepercayaan yang diberikan. Ia menekankan bahwa ini adalah wujud sinergi antara pemerintah, wakil rakyat, dan federasi dalam membangun timnas yang lebih tangguh. Selain itu, ia menambahkan bahwa naturalisasi akan dilakukan secara selektif sambil memperkuat pembibitan dan pembinaan pemain lokal jangka panjang.

Persetujuan DPR menjadi tahapan penting dalam proses naturalisasi Baker dan Vickery sebelum keduanya resmi menjadi warga negara Indonesia. Erick menegaskan bahwa kehadiran mereka tidak hanya menambah jumlah pemain, tetapi juga mentransfer pengalaman dan kualitas untuk membantu perkembangan sepak bola nasional. Mereka diharapkan dapat berkontribusi terhadap timnas dan liga profesional.

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani memberikan lampu hijau untuk proses naturalisasi, namun mengingatkan agar kebijakan tersebut dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kebutuhan strategis, komitmen pemain, dan pembinaan jangka panjang. Sebelum persetujuan, Baker dan Vickery sudah mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia pada 26-30 Mei 2026 serta terlibat dalam FIFA Matchday pada 1-9 Juni 2026.

Kabar ini beriringan dengan berita lain seperti kontroversi VAR di Piala Dunia 2026, kompetisi Future Star Competition U-15, dan pengumukan pelatih Spanyol Luis de la Fuente tentang pemain bintangnya Lamine Yamal. Timnas Iran juga hadir di Piala Dunia 2026 dengan tantangan geopolitik, sementara euforia kenangan Persib Bandung masih meninggi. Berita populer VIVA menyoroti hasil Brasil vs Maroko dan nasib Ragnar Oratmangoen, serta potensi tambahan dua pemain keturunan untuk Timnas Indonesia.

Di sisi lain, Justin Hubner menjadi mualaf sebelum pernikahannya dengan Jennifer Coppen. Artikel ini juga menyertakan ceritus berlebihan tentang ayam goreng yang tidak relevan dengan berita utama





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