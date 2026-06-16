Komisi X DPR RI Minta Pemerintah Tinjau Ulang Kebijakan Anggaran Pendidikan 2027

Komisi X DPR RI menilai anggaran pendidikan 2027 masih bertumpu pada pembangunan fisik dan mengulur permintaan agar prioritas dialihkan ke kesejahteraan guru serta peningkatan mutu layanan pendidikan.

Komisi X DPR RI meminta pemerintah meninjau ulang arah kebijakan anggaran pendidikan 2027 agar tidak hanya bertumpu pada pembangunan sarana dan prasarana sekolah. Anggota Komisi X DPR, Lalu, menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya seharusnya membangun sarana dan fasilitas, tetapi juga harus memikirkan sumber daya manusia.

Ia mengutip pernyataan yang menyoroti bahwa banyak sekolah dibangun tetapi guru tidak tersedia. Komisi X DPR RI telah meninjau usulan pagu indikatif dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Hasilnya, alokasi anggaran pendidikan 2027 dinilai masih lebih banyak diarahkan pada pembangunan fisik dibanding program penguatan mutu layanan pendidikan. Hal ini menunjukkan ketidakseimbangan antara kebutuhan infrastruktur dan peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah.

Komisi X melihat bahwa sejumlah program layanan dan peningkatan mutu pendidikan belum mendapatkan dukungan anggaran yang memadai. Kesejahteraan guru harus menjadi prioritas utama dalam penyusunan anggaran 2027. Guru adalah ujung tombak peningkatan kualitas pendidikan nasional, sehingga perhatian terhadap tenaga pendidik tidak boleh kalah dari pembangunan gedung dan fasilitas sekolah. Peningkatan mutu pendidikan tidak cukup dengan menambah sarana fisik, tetapi harus dibarengi dengan penguatan kapasitas guru dan perbaikan kualitas pembelajaran.

Kesejahteraan guru dan peningkatan mutu peserta didik masih belum terlihat. Selain itu, ada directorat yang menangani kurikulum tetapi belum mendapat dukungan anggaran memadai dalam pagu indikatif yang diajukan. Komisi X meminta pemerintah melakukan reformulasi terhadap pagu indikatif pendidikan sebelum pembahasan lanjutan bersama DPR. Arah kebijakan anggaran pendidikan harus menunjukkan prioritas yang jelas terhadap kesejahteraan guru, mutu layanan pendidikan, dan peningkatan kualitas peserta didik.

Komisi X dijadwalkan kembali melanjutkan pembahasan bersama pemerintah untuk memastikan alokasi anggaran pendidikan 2027 dapat diarahkan secara lebih tepat dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pendidikan





kompascom / 🏆 9. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Anggaran Pendidikan 2027 Komisi X DPR RI Kesejahteraan Guru Peningkatan Mutu Pendidikan Kemendikdasmen Kemendiktisaintek

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Komisi V DPR RI Optimis Sekolah Rakyat Jabar II Rampung Sebelum Tahun Ajaran 2026/2027Komisi V DPR RI meninjau langsung progres pembangunan Sekolah Rakyat Jabar II di Bekasi yang dikerjakan oleh PT Brantas Abipraya. Wakil Ketua Komisi V Syaiful Huda menilai hasil positif dan menekankan kualitas sebagai prioritas. Proyek boarding school ini diharapkan selesai sebelum tahun ajaran baru dan akan menampung hingga 1.080 siswa dari jenjang SD hingga SMA dengan konsep pendidikan gratis berkualitas untuk masyarakat kurang mampu.

Read more »

Komisi II DPR: KPU dan Bawaslu akan Tetap Eksis di 2027Pembahasan Rencana Anggaran Kerja (RAK) lembaga penyelenggara pemilu untuk tahun depan ditegaskan Komisi II DPR sebagai kepastian eksistensi Komisi Pemilihan

Read more »

Komisi XII DPR RI Setujui Pagu Indikatif Kementerian ESDM 2027 Rp27,33 TriliunKomisi XII DPR RI menyetujui pagu indikatif Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp27,33 triliun. Anggaran ini akan digunakan untuk berbagai proyek strategis termasuk pengadaan converter kit untuk petani, pembangunan pipa gas, jaringan gas rumah tangga, pembangkit mikrohidro, serta program konversi kompor dan motor listrik.

Read more »

Kementerian Keuangan Ajukan Pagu Indikatif Rp49,8 Triliun untuk Tahun 2027, Komisi XI DPR RI SetujuiKementerian Keuangan telah mengajukan pagu indikatif sebesar Rp49,8 triliun untuk Tahun Anggaran 2027 dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI. Pagu ini telah disetujui sebagai bagian dari proses penyusunan RAPBN.

Read more »