Komisi X DPR RI Menyetujui Kebijakan Pengalihan Status Dosen PPPK menjadi PNS

Komisi X DPR RI menyetujui kebijakan pengalihan status 10.942 dosen PPPK menjadi PNS demi kepastian jenjang karier akademik. Kebijakan ini diambil setelah masifnya aspirasi dari berbagai organisasi dosen nasional yang menuntut kepastian status hukum, kejelasan jenjang karier, serta keberlanjutan masa pengabdian di perguruan tinggi.

Komisi X DPR RI menyetujui kebijakan pengalihan status 10.942 dosen PPPK menjadi PNS demi kepastian jenjang karier akademik . Kebijakan ini diambil setelah masifnya aspirasi dari berbagai organisasi dosen nasional yang menuntut kepastian status hukum, kejelasan jenjang karier, serta keberlanjutan masa pengabdian di perguruan tinggi.

Perwakilan organisasi dosen, Moh. Nor Afandi, mengungkapkan bahwa kesepakatan krusial tersebut lahir dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar Komisi X DPR RI bersama sejumlah elemen organisasi. RDPU penting tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, didampingi Kepala Bagian Sekretariat Komisi X DPR RI, Endang Dwi Astuti, serta dihadiri oleh anggota Komisi X dari seluruh fraksi partai politik. Dalam pemaparannya, Moh.

Nor Afandi menggarisbawahi bahwa tata kelola dan pengembangan karier akademik bagi para dosen yang berstatus ASN PPPK saat ini masih membentur dinding tebal, baik dari segi birokrasi administratif maupun konstruksi hukum.





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Komisi X DPR RI Kebijakan Pengalihan Status Dosen PPPK PNS Kepastian Jenjang Karier Akademik Organisasi Dosen Nasional

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