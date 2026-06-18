Komisi X DPR Dukung Tambahan Anggaran Perpusnas, Pagu 2027 Dinilai Tidak Memadai

Komisi X DPR RI menilai pagu indikatif Perpusnas untuk 2027 tidak memadai untuk program literasi nasional. Komisi ini memberikan dukungan untuk tambahan anggaran signifikan dan menekankan perlu penguatan layanan di daerah 3T, transformasi digital, dan kemitraan dengan perpustakaan daerah. Perpusnas telah mengajukan usulan tambahan anggaran menjadi Rp 725,50 miliar untuk mengembalikan kapasitas pendanaan dan mengeksekusi program prioritas seperti inklusi sosial, pelestarian budaya, dan peningkatan layanan.

Pagu indikatif Perpusnas untuk Tahun Anggaran 2027 dinilai belum memadai untuk menjalankan program-program literasi nasional yang ambisius. Anggaran yang diusulkan pemerintah dinilai tidak sejalan dengan visi pemerintah dalam penguatan sumber daya manusia melalui peningkatan kecakapan literasi.

Hetifah, yang mewakili Komisi X DPR RI, menyatakan bahwa keterbatasan anggaran berpotensi besar menghambat upayanationwide literasi. Komisi X ini memberikan dukungan kolektif untuk penambahan anggaran yang lebih signifikan. Pagu indikatif ini akan menjadi bagian dari pembahasan lebih lanjut dalam penyusunan RAPBN 2027. Selain penambahan dana, Komisi X juga mendorong Perpusnas untuk memfokuskan layanan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar, menjangkau kelompok marjinal, mempercepat transformasi digital, serta memperkuat kemitraan dengan perpustakaan daerah dan sekolah.

Kepala Perpusnas, E. Aminudin Aziz, mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp 357,77 miliar kepada Komisi X. Setelah diskusi, usulan tersebut direvisi menjadi total Rp 725,50 miliar dan sudah disampaikan ke Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas. Aminudin menegaskan bahwa tambahan anggaran tersebut sangat diperlukan untuk mengembalikan kapasitas pendanaan Perpusnas yang selama ini terhambat, agar dapat mengeksekusi berbagai program prioritas nasional seperti transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, penguatan layanan digital, pelestarian khazanah budaya, serta peningkatan kualitas layanan di seluruh Indonesia.

Komisi X menegaskan kembali dukungannya terhadap Perpusnas sebagai ujung tombak penguatan literasi nasional dan penjaga peradaban nusantara. Perpusnas pun berjanji akan mengoptimalkan dana tersebut untuk memperluas akses masyarakat terhadap sumber pengetahuan dan meningkatkan kecakapan literasi sebagai fondasi utama pembangunan sumber daya manusia. Perpustakaan Nasional telah kembali buka setelah masa tutup akibat COVID-19 dengan menerapkan protokol kesehatan, menunjukkan komitmen untuk terus beroperasi dan melayani publik dalam situasi apapun.

Dengan tambahan anggaran yang diharapkan, Perpusnas diyakini dapat memperluas jangkauan layanan dan meningkatkan kontribusinya terhadap pembangunan SDM Indonesia





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