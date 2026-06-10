Komisi VIII DPR RI Setujui Tambahan Anggaran Rp50,1 Miliar untuk Penyelesaian Fasilitas UIN Malang

Komisi VIII DPR RI menyetujui penambahan dana sebesar Rp50,1 miliar dari Pinjaman dan Hibah Luar Negeri untuk melengkapi furnitur dan peralatan laboratorium di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, mendukung operasional penuh gedung baru hingga akhir 2026.

Menteri Agama Nasaruddin Umar menandatangani persetujuan tambahan anggaran bersama Komisi VIII DPR RI pada rapat kerja di Senayan, Jakarta, Rabu 10 Juni 2026. Keputusan tersebut memberikan tambahan dana sebesar Rp50.106.904.000,00 bagi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (UIN Malang) yang berasal dari skema Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN).

Penambahan dana ini ditujukan untuk melengkapi kebutuhan fasilitas pendukung seperti furnitur dan peralatan laboratorium yang belum terpenuhi meskipun delapan gedung kampus telah selesai dibangun melalui kerja sama dengan Saudi Fund for Development (SFD). Gedung-gedung baru tersebut mencakup Asrama Mahasiswa Putra, Asrama Mahasiswa Putri, Islamic Tutorial Center, Fakultas Kedokteran, Fakultas Farmasi, Riset dan Data Center, serta Fakultas Teknik I dan II.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, menjelaskan bahwa persetujuan tambahan anggaran ini diambil setelah mendengarkan paparan mendetail dari Menteri Agama mengenai urgensi mengaktifkan aset pendidikan yang telah dibangun. Ia menegaskan bahwa langkah ini penting untuk memastikan bahwa infrastruktur pendidikan tinggi keagamaan dapat berfungsi penuh dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Abdul Wachid menambahkan bahwa dukungan anggaran ini sejalan dengan upaya meningkatkan kualitas, akses, dan relevansi pendidikan tinggi keagamaan Islam di tingkat nasional dan internasional, serta menegakkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, dan transparan. Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan bahwa tanpa furnitur dan peralatan laboratorium yang memadai, gedung-gedung baru tidak dapat dimanfaatkan secara optimal.

Ia menegaskan bahwa tambahan anggaran Rp50,10 miliar akan dialokasikan secara eksklusif untuk pengadaan furniture dan peralatan laboratorium, sehingga proses pembelajaran dan penelitian dapat berjalan lancar hingga batas akhir kontrak pada 31 Desember 2026. Menurut Menag, penyediaan fasilitas modern ini tidak hanya meningkatkan mutu operasional perkuliahan, tetapi juga memperluas akses pendidikan tinggi keagamaan Islam, memperkuat reputasi institusi di mata internasional, serta memberikan dampak positif bagi mahasiswa dan civitas akademika UIN Malang.

Dengan demikian, langkah ini diharapkan menjadi katalisator utama dalam meningkatkan kualitas pendidikan, riset, dan layanan komunitas yang lebih luas di lingkungan Kementerian Agama





antaranews / 🏆 6. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Anggaran UIN Malang Komisi VIII DPR Pendidikan Tinggi Kementerian Agama

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kasus 'daycare', Komisi VIII tegaskan prioritas perlindungan anakKomisi VIII DPR RI menegaskan bahwa perlindungan anak harus diprioritaskan saat membahas kasus dugaan kekerasan anak di tempat penitipan anak (daycare) ...

Read more »

Kasus Kekerasaan di Daycare, Komisi VIII Tegaskan Perlindungan Anak Jadi PrioritasHal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan.

Read more »

Raih Gelar Doktor Cumlaude, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Abidin Fikri Tawarkan Solusi Pemerataan Tenaga MedisAbidin menyoroti persoalan mendasar mengenai ketimpangan distribusi tenaga medis di berbagai wilayah Indonesia yang hingga kini masih menjadi tantangan serius.

Read more »

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Meraih Gelar Doktor Ilmu HukumWakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri meraih gelar Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Borobudur, Jakarta, setelah mempertahankan disertasi mengenai pemerataan tenaga medis untuk mewujudkan keadilan layanan kesehatan di Indonesia.

Read more »