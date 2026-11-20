Komisi VIII DPR RI mendesak percepatan renovasi 65 kamar Asrama Haji NTB yang rusak gempa 2018 melalui skema pembiayaan BPKH di Mataram.

Mataram, 20 November 2026 - Komisi VIII DPR RI resmi menyoroti kondisi infrastruktur Asrama Haji Nusa Tenggara Barat (NTB) yang masih belum mengalami perbaikan signifikan lima tahun setelah bencana gempa bumi tahun 2018. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Syahrul Aidi Maazat, bersama rombongan komisi tersebut melakukan tinjauan langsung ke lokasi asrama di Kota Mataram untuk memantau kelayakan fasilitas bagi jamaah haji yang akan menunaikan ibadah.

Kondisi Infrastruktur Rusak dan Prioritas Perbaikan

Pihak Komisi VIII DPR RI menemukan fakta bahwa dari total 219 kamar yang tersedia di Asrama Haji NTB, sejumlah 65 kamar tidak dapat difungsikan sama sekali karena kerusakan struktur bangunan akibat guncangan gempa tahun 2018. Syahrul Aidi Maazat mengakui bahwa kondisi fisik bangunan ini membutuhkan perhatian serius dan intervensi perbaikan segera agar dapat melayani kebutuhan jamaah dengan optimal.

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Sebagai langkah konkret, komisi ini merekomendasikan agar perbaikan infrastruktur yang rusak tersebut diprioritaskan dalam anggaran tahunan. Salah satu jalur pendanaan yang telah dibahas dalam pertemuan tersebut adalah melalui Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk membiayai renovasi fasilitas yang krusial bagi kelancaran ibadah umat muslim di wilayah tersebut.

Kebutuhan Fasilitas Lansia dan SDM Kemenhaj

Selain perbaikan bangunan fisik, tinjauan Komisi VIII DPR RI juga menyoroti kebutuhan fasilitas penunjang khusus bagi kelompok rentan. Diperlukan pengadaan kendaraan golf car dan infrastruktur aksesibilitas lainnya bagi jamaah lansia serta jamaah dengan kategori risiko tinggi (risti) agar mobilitas mereka tetap lancar selama proses pemberangkatan dan penempatan.

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Kualitas pelayanan tidak hanya bergantung pada bangunan fisik, tetapi juga pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan kelengkapan fasilitas di tingkat kabupaten maupun kota di bawah naungan Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj). Komitmen untuk meningkatkan standar pelayanan ini menjadi fokus utama dalam rekomendasi yang disampaikan oleh rombongan wakil rakyat kepada instansi terkait.

Target Pembangunan Baru 2028 dan Apresiasi Kinerja

Dalam menjawab pertanyaan mengenai rencana pembangunan gedung asrama baru, Syahrul Aidi Maazat menjelaskan bahwa fokus jangka pendek adalah melengkapi fasilitas yang ada saat ini. Namun, untuk realisasi pembangunan gedung asrama baru dengan standar lebih modern, ditargetkan akan terealisasi pada tahun 2028 demi memastikan kesiapan maksimal bagi jamaah mendatang.

Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, secara resmi mengapresiasi upaya Komisi VIII DPR RI dalam memperjuangkan renovasi dan perbaikan fasilitas asrama haji. Ia menegaskan bahwa langkah ini merupakan wujud perhatian nyata pemerintah pusat terhadap peningkatan layanan ibadah haji di daerah yang merupakan salah satu penyumbang jamaah terbesar di Indonesia.

Komitmen tersebut diperkuat dengan pencapaian positif di mana Asrama Haji NTB berhasil meraih peringkat pertama dari segi pelayanan pada penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah. Sinergi antara Komisi VIII, Kemenhaj, dan Pemerintah Provinsi NTB diharapkan dapat memastikan perbaikan infrastruktur selesai tepat waktu dan meningkatkan kualitas layanan bagi seluruh calon jamaah haji asal NTB.