Komisi VII DPR RI Soroti Penguatan Koordinasi RUU Kawasan Industri di Karawang

Tim Komisi VII DPR RI menyerap masukan krusial dari Bupati Karawang Aep Syaepuloh terkait penyusunan RUU Kawasan Industri pada Jumat, 13 November 2026, untuk memperkuat koordinasi kelembagaan di tingkat daerah.

Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia secara resmi menerima kunjungan kerja spesifik dari Pemerintah Kabupaten Karawang, Jawa Barat, pada Jumat, 13 November 2026. Kunjungan penting ini dihadiri langsung oleh Bupati Karawang, H Aep Syaepuloh, yang berdiskusi mengenai strategi penyusunan Rancangan Undang-Undang Kawasan Industri.

Sebagai salah satu pusat industri terbesar di Indonesia, Kabupaten Karawang menjadi lokasi strategis bagi penyerapan masukan dari para pemangku kepentingan. Tujuannya adalah memastikan bahwa regulasi baru dapat memberikan manfaat nyata bagi pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal secara berkelanjutan.

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Mekanisme Koordinasi Kelembagaan Dalam RUU

Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI, Iman Adinugraha, menegaskan bahwa penguatan koordinasi kelembagaan menjadi poin krusial dalam penyusunan Undang-Undang Kawasan Industri. Tanpa sinergi yang kuat antarinstansi, pengelolaan kawasan industri seringkali tidak efektif dalam menghasilkan manfaat ekonomi yang optimal bagi masyarakat sekitar.

Iman Adinugraha menjelaskan bahwa masukan yang diterima selama pertemuan di Kantor Bupati Karawang akan diintegrasikan secara langsung ke dalam pasal-pasal RUU. Fokus utamanya adalah menciptakan struktur koordinasi yang jelas agar keberadaan kawasan industri benar-benar berdampak positif terhadap perekonomian regional dan sosial masyarakat.

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Proses penyusunan regulasi ini tidak hanya didasarkan pada data makro, tetapi juga pada masukan teknis dari berbagai pihak. Tim Panja ingin memastikan bahwa setiap klausul dalam undang-undang mampu menjawab tantangan nyata di lapangan, termasuk masalah tumpang tindih kewenangan antar-lembaga pemerintah.

Posisi Stakeholder Dan Argumen Bupati Karawang

Bupati Karawang, H Aep Syaepuloh, menyampaikan harapan bahwa RUU Kawasan Industri dapat mengakomodasi masukan daerah serta memberikan keberpihakan yang kuat kepada pemerintah daerah. Ia menekankan pentingnya penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam hal perizinan dan sinkronisasi investasi sebelum masuk ke wilayah.

Menurut Aep Syaepuloh, pemerintah daerah memerlukan informasi ekspos terlebih dahulu sebelum adanya investasi masuk ke wilayahnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua aspek terkait dapat berjalan sinkron dan mencegah munculnya masalah sosial maupun hukum di kemudian hari akibat ketidakcocokan regulasi.

Selain masalah koordinasi, Bupati Karawang juga menyoroti aspek keuangan daerah, khususnya peningkatan kontribusi pajak. Ia berharap kawasan industri ke depan dapat memberikan kontribusi signifikan melalui Pajak Penghasilan Pasal 21, mengingat mayoritas pekerja berasal dari daerah tersebut.

Aep Syaepuloh menyatakan bahwa idealnya pekerja yang bekerja dan beraktivitas di Karawang membayar pajaknya di Karawang. Meskipun Pajak Pertambahan Nilai mengikuti mekanisme yang sudah ada, kontribusi Pajak Penghasilan dapat menjadi sumber pendapatan daerah yang sangat diperlukan untuk pembangunan infrastruktur lokal.

Selain masukan dari Pemerintah Kabupaten Karawang, Tim Komisi VII juga menerima masukan dari Dirjen Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional, Tri Supondi. Keterlibatan pejabat pusat dan daerah ini menunjukkan betapa kompleksnya isu kawasan industri yang memerlukan pendekatan holistik dalam perancangannya.

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Dampak Nyata Dan Langkah Selanjutnya Regulasi

Iman Adinugraha menyebutkan bahwa Kabupaten Karawang memiliki 14 kawasan industri yang aktif beroperasi. Dari kunjungan di Karawang, tim mendapatkan banyak masukan berharga yang akan menjadi bahan utama dalam merumuskan pasal-pasal dalam RUU Kawasan Industri. Data empiris dari daerah industri padat seperti ini sangat vital untuk penyusunan undang-undang yang tepat sasaran.

Terdapat sejumlah poin penting yang menjadi masukan dalam pertemuan tersebut, meliputi kepastian hukum dan tata ruang serta kejelasan kewenangan antar lembaga. Selain itu, perlindungan upahMinimum Kota, jaminan infrastruktur, dan ketersediaan bahan baku air juga menjadi perhatian serius dalam rancangan undang-undang ini.

Perlindungan tenaga kerja dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia lokal juga menjadi agenda penting. Tim juga membahas pengembangan kawasan industri hijau serta evaluasi kinerja dan produktivitas kawasan. Insentif atas kepatuhan dalam pengelolaan kawasan industri juga dipertimbangkan sebagai pendorong kepatuhan pelaku usaha.

Komisi VII DPR RI telah melakukan kunjungan spesifik ke sejumlah daerah lain yang memiliki kawasan industri. Selain Karawang, tim juga mengunjungi Kota dan Kabupaten Bekasi, serta Kabupaten Bogor untuk menyerap berbagai masukan dari pelaku industri, pemerintah daerah, asosiasi dunia usaha, dan berbagai stakeholder lainnya.

Kunjungan kerja ini merupakan bagian dari upaya sinkronisasi keberadaan kawasan industri dengan potensi-potensi ekonomi yang dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan menggabungkan masukan dari berbagai daerah, Komisi VII berharap dapat menghasilkan RUU yang komprehensif dan berpihak pada kemajuan daerah serta rakyat.