Komisi VII DPR RI mendorong inovasi dan peningkatan SDM industri tekstil di AK-Tekstil Solo

Komisi VII DPR RI mengunjungi Kampus Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta (AK-Tekstil Solo) untuk mengevaluasi kualitas sumber daya manusia (SDM) di sektor industri tekstil. Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menyoroti pentingnya penyesuaian kurikulum dan fasilitas dengan perkembangan teknologi. Selain itu, Evita juga menyoroti jumlah mahasiswa yang masih minim dibandingkan dengan jumlah dosen dan sarana prasarana yang tersedia di kampus vokasi tersebut.

Komisi VII DPR RI meminta AK-Tekstil Solo melakukan inovasi dan peningkatan kualitas SDM industri tekstil agar lulusan siap menghadapi tantangan teknologi modern dan memenuhi kebutuhan pasar.

Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menyoroti pentingnya penyesuaian kurikulum dan fasilitas dengan perkembangan teknologi. Evita Nursanty menekankan bahwa lulusan AK-Tekstil Solo harus siap dengan mesin-mesin modern yang kini banyak digunakan di industri. Selain itu, Evita juga menyoroti jumlah mahasiswa yang masih minim dibandingkan dengan jumlah dosen dan sarana prasarana yang tersedia di kampus vokasi tersebut.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kementerian Perindustrian, Doddy Rahadi, menjelaskan bahwa kunjungan ini untuk mendapatkan data riil terkait pendidikan di AK-Tekstil Solo. Salah satu rekomendasi krusial dari Komisi VII DPR RI adalah peningkatan jenjang pendidikan. Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jawa Tengah, Samuel Hartono, mengusulkan pembukaan program D4 atau S1 agar SDM Indonesia tidak kalah bersaing dengan negara tetangga. Direktur AK-Tekstil Solo, Wawan Ardi Subakdo, menyatakan bahwa pihaknya aktif menjajaki kerja sama program beasiswa dengan pemerintah daerah.

Program ini diharapkan dapat mendukung kebutuhan industri di wilayah. Doddy Rahadi dari BPSDMI Kementerian Perindustrian menyoroti pentingnya 'link and match' antara pendidikan dan dunia industri. Program magang di industri menjadi salah satu cara untuk menyelaraskan output lulusan dengan kebutuhan pasar. Doddy menekankan bahwa rebranding kurikulum harus dikaitkan langsung dengan kebutuhan industri.

Ini adalah bagian dari upaya menyamakan kualitas lulusan dengan standar yang diharapkan oleh perusahaan





