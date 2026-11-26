Komisi VII DPR RI meminta Pemprov DKI Jakarta memperluas program penciptaan lapangan kerja dan akses permodalan UMKM di luar wilayah kota agar aktivitas ekonomi lebih merata dan inklusif.

Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia secara resmi mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk segera memperluas jangkauan program penciptaan lapangan kerja serta memperkuat akses permodalan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Langkah strategis ini bertujuan untuk meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat secara luas dan memastikan bahwa manfaat pembangunan ekonomi dapat dirasakan oleh lebih banyak warga ibu kota yang memiliki keterbatasan ruang gerak.

Desentralisasi Aktivitas Ekonomi Di Luar Jakarta Kota

Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menekankan pentingnya Pemprov DKI Jakarta untuk mengembangkan berbagai program ekonomi baru yang tidak hanya memusatkan seluruh kegiatan usaha di kawasan yang sudah sangat padat penduduknya. Dalam keterangan resminya yang disampaikan saat melaksanakan Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI di Jakarta pada Kamis, 26 November 2026, Saleh menjelaskan bahwa pemda harus membuka program-program baru secara masif dalam rangka menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Also read Bupati Gresik Diskusi Bersama Komisi VII DPR RI, Soroti Hilirisasi dan Ekosistem Kendaraan Listrik

Saleh menambahkan bahwa jika memungkinkan, pemerintah daerah sebaiknya tidak membiarkan semua usaha menumpuk hanya di wilayah Kota Jakarta saja karena hal tersebut dapat memperparah kepadatan dan kesenjangan akses. Perluasan lokasi kegiatan ekonomi di wilayah lain dianggap sebagai salah satu upaya efektif untuk mengurangi konsentrasi aktivitas usaha yang saat ini terkonsentrasi di kawasan dengan keterbatasan ruang yang sangat signifikan. Pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan keseimbangan distribusi peluang ekonomi yang lebih adil di seluruh wilayah administrasi DKI Jakarta.

Optimalisasi Anggaran Daerah Untuk Permodalan UMKM

Selain membuka peluang usaha dan lapangan kerja yang lebih beragam, Saleh Partaonan Daulay secara eksplisit meminta Pemprov DKI untuk memperluas dukungan permodalan bagi pelaku UMKM melalui skema pembiayaan yang menawarkan bunga dengan tingkat keterjangkauan tinggi. Ia menyoroti bahwa DKI Jakarta sebagai daerah khusus memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD yang jauh lebih besar dibandingkan provinsi-provinsi lainnya di seluruh Indonesia, sehingga kapasitas fiskalnya sangat memadai untuk menjalankan program pendampingan ekonomi yang kuat.

Advertisement

Saleh memberikan perbandingan konkret mengenai skema pembiayaan yang telah berhasil diterapkan di sejumlah daerah lain sebagai acuan bagi Jakarta. Dia menyebutkan bahwa pembiayaan UMKM di Kabupaten Tangerang memiliki tingkat bunga sekitar empat persen, sedangkan di Kabupaten Bogor tercatat sekitar satu koma lima persen per bulan. Dengan potensi anggaran yang dimiliki, Komisi VII menilai Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memiliki tanggung besar untuk mengoptimalkan kapasitas anggaran daerah demi memperkuat pemberdayaan UMKM dan menciptakan kesempatan kerja yang berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Koordinasi Dinas dan Peninjauan Radio Republik Indonesia

Untuk merealisasikan visi tersebut, Saleh juga menilai bahwa pemerintah daerah perlu memanfaatkan seluruh perangkat daerah yang ada, termasuk Dinas Koperasi dan Perdagangan, untuk memberikan pendampingan intensif kepada pelaku usaha. Pendampingan ini difokuskan pada dua hal krusial yaitu membantu akses pembiayaan yang adil dan mengurus perizinan usaha dengan prosedur yang lebih efisien. Komisi VII juga menjadwalkan peninjauan langsung ke Radio Republik Indonesia atau RRI untuk melihat peran aktif lembaga penyiaran tersebut dalam menyosialisasikan informasi terkait Kredit Usaha Rakyat atau KUR kepada publik.

Kegiatan peninjauan ini bertujuan untuk memastikan keadilan akses masyarakat terhadap program pembiayaan tersebut agar dapat menjangkau mereka yang paling membutuhkan. Selain itu, Komisi VII turut merencanakan peninjauan ke Monumen Nasional atau Monas untuk melihat pengelolaan aset dan peninggalan negara agar dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Langkah-langkah koordinasi ini menunjukkan komitmen komisi untuk memastikan bahwa kebijakan ekonomi tidak hanya tersusun di atas kertas, tetapi juga diterapkan dengan efektif di lapangan untuk kesejahteraan rakyat ibu kota.