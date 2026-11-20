Komisi VII DPR RI mendesak perbankan mengembalikan agunan UMKM di Bogor yang mengakses KUR di bawah Rp100 juta, sejalan dengan kebijakan tanpa jaminan tambahan.

Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mendorong pelaku perbankan untuk segera mengembalikan jaminan atau agunan yang telah diserahkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Tuntutan ini didasarkan pada kebijakan pemerintah yang menyatakan bahwa pemberian Kredit Usaha Rakyat dengan plafon di bawah seratus juta rupiah tidak memerlukan jaminan tambahan. Langkah ini bertujuan menghilangkan hambatan birokrasi yang masih menghambat akses permodalan bagi kelompok usaha kecil.

Tuntutan Pengembalian Jaminan oleh DPR

Evita Nursanty, sebagai Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI, secara tegas menyatakan bahwa praktik penarikan agunan harus dihentikan. Ia mengungkapkan bahwa temuan di lapangan menunjukkan masih banyak usaha kecil yang dipaksa menyerahkan jaminan meskipun plafon pinjaman berada di batas seratus juta rupiah. Evita menekankan bahwa hal ini bertentangan dengan kebijakan pembiayaan tanpa agunan tambahan yang telah ditetapkan pemerintah secara resmi.

Also read Komisi VII dukung agenda strategis Indonesia dalam KTT APEC 2026

Evita Nursanty melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kantor Bupati Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, pada hari Jumat tanggal 20 November 2026. Dalam kesempatan tersebut, ia menuntut agar bank yang menyalurkan Kredit Usaha Rakyat melakukan evaluasi internal terhadap kebijakan pencairan dana. Tujuannya adalah memastikan bahwa setiap pengusaha kecil mendapatkan hak penuh mereka untuk mengakses pembiayaan tanpa dibebani jaminan tambahan yang tidak diperlukan.

Kendala Praktis di Tingkat Lapangan

Koordinator Usaha Mikro Kecil dan Menengah dari Kecamatan Citeureup, Dedi Ahmadi, menyampaikan bahwa persyaratan agunan masih menjadi hambatan utama. Dedi yang mengelola usaha di sentra industri logam Citeureup mengaku masih menyerahkan sertifikat tanah sebagai jaminan saat mengakses pembiayaan di perbankan. Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara regulasi pusat dengan pelaksanaan di tingkat cabang bank.

Advertisement

Keluhan serupa juga dilontarkan oleh Eli Yuliana, seorang pengusaha Batik dari Kemang. Eli mengungkapkan kesulitan dalam memenuhi persyaratan Kredit Usaha Rakyat karena diminta menyerahkan agunan fisik. Selain itu, Eli yang berusia 64 tahun merasa terkendala oleh batasan usia, sementara ia berharap perbankan memberikan kemudahan bagi pengusaha yang masih produktif meskipun telah memasuki usia lanjut.

Partisipasi Instansi dan Bank Himbara

Acara pertemuan di Kabupaten Bogor menghadirkan perwakilan dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah serta Kementerian Ekonomi Kreatif. Hadir pula jajaran direksi dari Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara dan Bank BJB untuk mendengarkan langsung keluhan para pelaku usaha. Kehadiran institusi keuangan strategis ini diharapkan dapat menjadi jembatan untuk menyelaraskan kebijakan dengan realita di lapangan.

Eva juga mengingatkan bahwa pengembalian agunan sangat penting bagi pengembangan usaha. Dengan tidak terbebani jaminan, pengusaha mikro dan kecil memiliki ruang yang lebih luas untuk mengembangkan bisnis. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas usaha sehingga mereka mampu naik kelas dan berkembang lebih signifikan dalam ekosistem ekonomi nasional.

Komitmen Pemerintah Kabupaten Bogor

Ajat Rochmat Jatnika, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, menyatakan bahwa kunjungan ini membuka wawasan mengenai persoalan kompleks yang dihadapi UMKM lokal. Ajat menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor terus melakukan pendampingan, edukasi, dan pembinaan intensif bagi pelaku usaha. Upaya ini bertujuan agar pengusaha mampu memenuhi persyaratan administrasi perbankan dan meningkatkan kapasitas manajemen usahanya secara profesional.

Advertisement

Ajat berharap hasil dari Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI dapat menjadi katalisator perbaikan dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat. Program pembiayaan pemerintah diharapkan dapat diakses dengan lebih mudah dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh pengusaha mikro, kecil, dan menengah di wilayah Kabupaten Bogor. Sinergi antara pemerintah daerah, legislatif, dan sektor perbankan menjadi kunci keberhasilan pemulihan ekonomi usaha kecil.