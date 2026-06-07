Komisi VI DPR Dorong Pabrik Gula Optimalkan Serapan Tebu Petani untuk Swasembada Gula

Komisi VI DPR RI mendesak pabrik gula meningkatkan penyerapan tebu petani guna mendukung industri gula dalam negeri dan mempercepat swasembada gula nasional. Kunjungan ke PG Ngadirejo menunjukkan komitmen untuk memperkuat produktivitas dan kesejahteraan petani.

Komisi VI DPR RI menegaskan desakan kepada seluruh pabrik gula di Indonesia untuk mengoptimalkan penyerapan hasil panen tebu dari petani. Langkah ini dinilai krusial dalam mendukung industri gula dalam negeri dan mempercepat terwujudnya swasembada gula nasional yang berkelanjutan.

Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia Erna Rini, menyampaikan hal tersebut saat melakukan kunjungan kerja ke Pabrik Gula (PG) Ngadirejo di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Dalam kunjungannya, Anggia melihat langsung proses pengolahan tebu menjadi gula kristal putih dan berdialog dengan jajaran manajemen pabrik mengenai berbagai kendala dan potensi yang ada. Ia menekankan bahwa peningkatan performa pabrik sangat vital untuk memastikan kapasitas penyerapan tebu tetap optimal.

Dengan demikian, petani tebu akan memiliki kepastian pasar untuk hasil panen mereka, yang secara langsung berkontribusi pada peningkatan pendapatan dan kualitas hidup mereka. Komisi VI DPR RI menyatakan komitmen penuh untuk mendukung keberlangsungan dan kemajuan industri gula nasional, termasuk aspek tata niaga gula yang lebih baik agar produktivitas industri terus meningkat. Hal ini diharapkan mampu memicu semangat petani untuk terus berproduksi dan menyetorkan bahan baku tebu ke pabrik.

Anggia juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, BUMN, dan petani dalam mewujudkan swasembada gula. Ia mengapresiasi upaya PG Ngadirejo yang telah menunjukkan performa baik dalam menyerap tebu petani di wilayah sekitarnya. Kunjungan ini merupakan bagian dari pengawasan DPR terhadap implementasi kebijakan industri gula nasional





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DPR Pabrik Gula Penyerapan Tebu Swasembada Gula Petani

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