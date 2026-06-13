Komisi V DPR RI Minta Ekskalasi Perlintasan Sebidang Kereta Api

Komisi V DPR RI meninjau perlintasan sebidang di Kota Bogor, Jawa Barat, untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan dan perjalanan kereta api. Mereka meminta Kementerian Perhubungan dan PT Kereta Api Indonesia (KAI) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh perlintasan sebidang kereta api di Indonesia.

Rombongan Komisi V DPR RI meninjau perlintasan sebidang di Kota Bogor, Jawa Barat, untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan dan perjalanan kereta api. Mereka meminta Kementerian Perhubungan dan PT Kereta Api Indonesia (KAI) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh perlintasan sebidang kereta api di Indonesia.

Langkah awal yang perlu dilakukan adalah inventarisasi seluruh titik perlintasan sebidang untuk mengetahui kondisi aktual di lapangan serta tingkat risiko masing-masing lokasi. Hasil inventarisasi tersebut harus menjadi dasar penyusunan kebijakan jangka panjang terkait penanganan perlintasan sebidang di berbagai daerah. Untuk perlintasan yang masih menggunakan sistem sebidang, diperlukan berbagai langkah perbaikan, termasuk evaluasi terhadap kondisi elevasi rel dan permukaan jalan agar tidak membahayakan pengguna jalan.

Keselamatan harus menjadi prioritas utama dalam pengelolaan perlintasan kereta api, sehingga diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Kementerian Perhubungan, PT KAI, serta pemangku kepentingan lainnya. Tujuan akhirnya adalah menciptakan perlintasan yang lebih aman, nyaman, dan mampu meminimalkan risiko kecelakaan. Evaluasi ini harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya meningkatkan keselamatan transportasi nasional





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Komisi V DPR RI Perlintasan Sebidang Kereta Api Kementerian Perhubungan PT Kereta Api Indonesia Keselamatan Transportasi

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