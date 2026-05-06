Komisi Reformasi Polri Serahkan Rekomendasi Strategis kepada Presiden Prabowo untuk Pembenahan Institusi

Mahfud MD menyerahkan 10 dokumen rekomendasi setebal 3.000 halaman kepada Presiden Prabowo guna mengembalikan Polri ke semangat reformasi 1998 dan memperbaiki kinerja institusi hingga 2029.

Komisi Reformasi Polri secara resmi telah menyerahkan sepuluh dokumen rekomendasi yang sangat komprehensif kepada Presiden Prabowo Subianto. Mahfud MD, selaku salah satu tokoh kunci dalam tim tersebut, mengungkapkan bahwa seluruh persoalan yang selama ini menghantui institusi Kepolisian Republik Indonesia telah dirangkum secara mendalam.

Laporan yang memiliki ketebalan mencapai sekitar tiga ribu halaman tersebut tidak hanya sekadar menjadi dokumen administratif, melainkan sebuah peta jalan strategis untuk membenahi internal Polri. Proses penyusunan laporan ini telah diselesaikan sejak awal Februari tahun dua ribu dua puluh enam, dan setelah melalui berbagai korespondensi, Presiden Prabowo akhirnya menerima langsung dokumen tersebut dalam sebuah pertemuan penting di Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal enam Mei dua ribu dua puluh enam.

Penyerahan ini menandai langkah awal yang serius dalam upaya pembersihan dan penataan ulang institusi penegak hukum terbesar di Indonesia agar lebih profesional, transparan, dan akuntabel di mata publik. Mahfud MD menekankan bahwa isi dari dokumen rekomendasi tersebut tidak hanya berisi tentang pencapaian atau pujian terhadap kinerja Polri, melainkan justru didominasi oleh berbagai kritik tajam serta analisis mendalam mengenai persoalan yang selama ini menjadi sorotan tajam masyarakat luas.

Tujuan utama dari seluruh pembahasan dalam dokumen tersebut adalah untuk mengarahkan Polri agar kembali pada semangat reformasi yang sebenarnya, sebagaimana yang dicita-citakan sejak era tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan hingga awal tahun dua ribu. Upaya ini sangat krusial karena masyarakat menginginkan Polri yang tidak lagi menjadi alat kekuasaan, melainkan benar-benar menjadi pelayan masyarakat yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan supremasi hukum.

Segala bentuk aspirasi, baik itu berupa pujian maupun kecaman yang beredar di ruang publik, telah diakomodasi dan dituangkan ke dalam sepuluh dokumen tersebut sebagai bahan pertimbangan Presiden dalam mengambil kebijakan strategis ke depan untuk memastikan tidak ada lagi penyalahgunaan wewenang dalam institusi kepolisian. Terkait dengan proses penyusunan rekomendasi, Mahfud MD dengan tegas membantah adanya ketegangan atau benturan kepentingan antara tim reformasi dengan pihak institusi Polri.

Beliau menjelaskan bahwa setiap poin rekomendasi yang dihasilkan adalah buah dari diskusi yang sangat mendalam, terbuka, dan dilakukan melalui mekanisme musyawarah mufakat. Tim ini terdiri dari perpaduan unsur sipil yang kritis dan para jenderal polisi yang memiliki pemahaman teknis mengenai organisasi Polri. Dengan adanya kolaborasi antara perspektif eksternal dan internal, hasil akhir dari rekomendasi ini merupakan jalan tengah yang disepakati bersama tanpa ada satu pihak pun yang mendominasi proses pengambilan keputusan.

Hal ini menunjukkan adanya kemauan politik dari internal Polri untuk berubah dan berbenah demi kepentingan bangsa dan negara yang lebih besar, sehingga proses transisinya dapat berjalan dengan harmonis dan efektif. Lebih jauh lagi, dokumen reformasi ini tidak hanya dirancang untuk jangka pendek, melainkan memiliki visi jangka panjang yang terstruktur hingga tahun dua ribu dua puluh sembilan.

Mahfud MD menegaskan bahwa laporan yang diserahkan tidak hanya terpaku pada enam poin utama reformasi, tetapi mencakup spektrum persoalan yang jauh lebih luas yang pernah mencuat di tengah masyarakat. Salah satu poin krusial yang dibahas adalah mengenai posisi institusi Polri dalam struktur pemerintahan. KPRP memutuskan untuk tidak mengusulkan agar Polri ditempatkan di bawah kementerian tertentu, karena pertimbangan mengenai independensi dan efektivitas dalam menjaga keamanan negara.

Keputusan ini diambil setelah melalui kajian mendalam agar Polri tetap memiliki akses langsung dalam koordinasi dengan kepala negara, namun tetap berada dalam koridor pengawasan yang ketat agar tidak terjadi tumpang tindih wewenang atau intervensi politik yang tidak sehat. Harapan besar kini tertumpu pada Presiden Prabowo Subianto untuk dapat mengeksekusi rekomendasi tersebut menjadi langkah nyata. Keberhasilan reformasi Polri akan menjadi barometer keberhasilan pemerintah dalam menegakkan keadilan dan memberikan rasa aman bagi seluruh warga negara.

Dengan adanya dokumen setebal tiga ribu halaman ini, tidak ada lagi alasan bagi institusi kepolisian untuk mengabaikan masalah-masalah sistemik yang selama ini terjadi di berbagai tingkatan. Transformasi Polri menuju institusi yang modern, humanis, dan bebas dari praktik korupsi serta penyalahgunaan wewenang menjadi harga mati bagi keberlangsungan demokrasi di Indonesia.

Masyarakat kini menunggu dengan penuh optimisme bagaimana poin-poin strategis dalam sepuluh dokumen tersebut diimplementasikan dalam kebijakan operasional Polri di lapangan guna menciptakan stabilitas nasional yang berdasarkan pada hukum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia





