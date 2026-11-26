Komisi IX DPR RI meninjau layanan KB di BKKBN Sumut dan Jatim untuk memastikan akses kontrasepsi dan menurunkan angka kebutuhan yang belum terpenuhi.

Tim kunjungan kerja spesifik Komisi IX DPR RI Bidang Kesehatan, yang dipimpin oleh Sihar Sitorus, secara resmi meninjau pelaksanaan program Keluarga Berencana di Kantor Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sumatera Utara pada Kamis, 26 November 2026. Kunjungan ini dilakukan dengan tujuan utama untuk memastikan bahwa layanan kontrasepsi yang tersedia bagi masyarakat setempat bersifat berkualitas tinggi, mudah diakses, dan dapat berjalan secara berkelanjutan tanpa hambatan signifikan.

Rencana Pembandingan Layanan di Jawa Timur

Sihar Sitorus menjelaskan bahwa kegiatan peninjauan ini juga mencakup kunjungan paralel ke Provinsi Jawa Timur dengan menggunakan tema dan target evaluasi yang sama. Langkah strategis tersebut diambil oleh Komisi IX DPR RI untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai standar pelaksanaan pelayanan Keluarga Berencana di berbagai wilayah, serta untuk membandingkan data kinerja antara Sumatera Utara dan Jawa Timur sebagai referensi evaluasi nasional.

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Melalui pendekatan pembandingan tersebut, anggota dewan berharap dapat mengidentifikasi best practices atau praktik terbaik yang berhasil diterapkan di salah satu provinsi, yang kemudian dapat diadopsi atau disesuaikan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program di provinsi lain yang masih menghadapi tantangan dalam distribusi dan penerimaan layanan kesehatan reproduksi.

Target Prevalensi Kontrasepsi dan Kesenjangan Data

Presiden Sihar Sitorus mengemukakan bahwa Program Keluarga Berencana merupakan komponen vital dalam strategi pembangunan keluarga nasional serta pelayanan kesehatan reproduksi yang lebih luas. Oleh karena itu, setiap peserta atau calon peserta Keluarga Berencana memiliki hak fundamental untuk mendapatkan informasi yang jelas mengenai berbagai pilihan metode kontrasepsi, manfaat medis yang diharapkan, kemungkinan efek samping, serta ketersediaan pelayanan lanjutan yang memadai.

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Menyadari pentingnya isu ini, Program Bangga Kencana yang dijalankan oleh BKKBN berusaha keras untuk memperluas akses terhadap berbagai jenis kontrasepsi sekaligus meningkatkan mutu pelayanan bagi penduduk dengan target yang seimbang dan inklusif. Upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada hambatan geografis maupun sosial yang menghalangi akses masyarakat terhadap layanan kesehatan reproduksi yang berkualitas.

Berdasarkan hasil pemutakhiran pendataan Keluarga tahun 2025 yang dipaparkan dalam evaluasi tersebut, prevalensi penggunaan kontrasepsi modern di Indonesia tercatat mencapai angka 60,8 persen. Angka ini masih berada di bawah target nasional yang ditetapkan sebesar 61,8 persen, menandakan adanya kesenjangan kecil namun signifikan yang perlu segera diatasi melalui intervensi program yang lebih terfokus.

Tantangan Kebutuhan Tidak Terpenuhi dan Layanan Pasca Persalinan

Selain target prevalensi, terdapat tantangan besar lainnya terkait kebutuhan Keluarga Berencana yang belum terpenuhi, yang mencatat angka 13,4 persen. Angka ini secara nyata melampaui target ideal sebesar 10,5 persen, yang mengindikasikan bahwa masih terdapat sebagian besar pasangan usia subur yang membutuhkan layanan kontrasepsi namun belum mampu mengaksesnya secara efektif.

Situasi ini diperparah oleh rendahnya cakupan pelayanan Keluarga Berencana pasca-persalinan, yang baru mencapai 44,8 persen dari target ambisius sebesar 57 persen. Penurunan cakupan layanan ini pada fase krusial setelah persalinan dapat berdampak jangka panjang terhadap kesehatan ibu dan bayi, serta keberhasilan perencanaan jarak kehamilan yang sehat bagi pasangan.

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Sihar Sitorus menilai bahwa capaian statistik di bawah target tersebut harus ditelusuri secara mendalam hingga ke tingkat fasilitas kesehatan terdekat maupun ke dalam rumah tangga. Langkah investigatif ini diperlukan untuk mengetahui hambatan struktural atau operasional apa yang terjadi di lapangan, sehingga langkah perbaikan yang tepat dan terukur dapat ditentukan oleh pemerintah daerah dan BKKBN.

Evaluasi Distribusi Alat dan Kesiapan Tenaga Medis

Dalam proses evaluasi di Sumatera Utara, Komisi IX DPR RI menetapkan fokus perhatian yang ketat mengenai ketersediaan dan distribusi alat serta obat kontrasepsi berdasarkan jenis metode hingga ke fasilitas pelayanan kesehatan tingkat dasar. Pemantauan ini sangat krusial untuk memastikan bahwa stok obat dan alat tidak mengalami kelangkaan di daerah-daerah terpencil atau fasilitas kesehatan yang memiliki tingkat kunjungan tinggi.

Kesiapan tenaga kesehatan terlatih dalam memberikan konseling yang komprehensif, pelayanan Keluarga Berencana pasca-persalinan, serta pelayanan lanjutan turut menjadi sorotan utama dalam kunjungan kerja ini. Kualitas sumber daya manusia dianggap sama pentingnya dengan ketersediaan barang, karena konseling yang baik adalah kunci keberhasilan penerimaan dan penggunaan kontrasepsi yang tepat oleh masyarakat.

Hasil dari seluruh kegiatan kunjungan kerja tersebut akan dikompilasi dan menjadi bahan rekomendasi resmi dari Komisi IX DPR RI kepada BKKBN pusat maupun pemerintah daerah. Rekomendasi ini ditujukan untuk meningkatkan mutu serta kesinambungan pelayanan Keluarga Berencana, dengan penekanan khusus pada perbaikan layanan pasca-persalinan untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi.