Komisi IX DPR Dukung Moratorium Dapur MBG Baru, Fokus pada Perbaikan Tata Kelola

Komisi IX DPR mendukung moratorium pembangunan dapur MBG baru dan meminta BGN memprioritaskan perbaikan tata kelola, kualitas layanan, dan ketepatan sasaran. Charles Honoris menilai langkah ini tepat di tengah tekanan fiskal.

Komisi IX DPR RI menyatakan dukungannya terhadap kebijakan moratorium pembangunan dapur baru program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diambil oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Langkah ini dinilai sebagai momentum penting untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program agar lebih efektif dan tepat sasaran.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menegaskan bahwa penghentian sementara pembangunan dapur baru merupakan keputusan bijaksana, terutama dalam kondisi fiskal negara yang tengah menghadapi tekanan.

"Fokus baru kebijakan ini adalah yang selama ini kami tunggu untuk memastikan program berjalan lebih efektif, efisien, dan memberikan dampak nyata terhadap perbaikan status gizi masyarakat," ujar Charles kepada wartawan pada Senin (8/6/2026). Ia menambahkan bahwa masa moratorium harus dimanfaatkan BGN untuk mengevaluasi tata kelola secara menyeluruh, mulai dari penyempurnaan prosedur operasional, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga memastikan seluruh dapur yang telah beroperasi memenuhi standar keamanan pangan dan kualitas gizi.

Menurut Charles, keberhasilan MBG tidak hanya ditentukan oleh jumlah dapur yang dibangun, tetapi juga kualitas layanan yang diberikan kepada penerima manfaat. Lebih lanjut, Charles mendukung penajaman sasaran penerima manfaat agar anggaran negara digunakan secara lebih efektif. Ia menegaskan bahwa program MBG tidak seharusnya diposisikan sebagai program universal, melainkan sebagai instrumen intervensi gizi yang ditujukan kepada kelompok yang membutuhkan, seperti balita, anak usia sekolah dari keluarga rentan, ibu hamil, ibu menyusui, serta masyarakat di wilayah dengan prevalensi masalah gizi yang tinggi.

"Dengan demikian, anggaran negara dapat difokuskan untuk menghasilkan dampak perbaikan gizi yang nyata dan terukur," jelasnya. Politikus PDIP tersebut menilai tidak semua anak harus menjadi penerima program MBG. Prioritas sebaiknya diberikan kepada kelompok yang menghadapi risiko kekurangan gizi, stunting, maupun keterbatasan akses terhadap makanan bergizi. Dalam kondisi fiskal yang terbatas, pendekatan yang lebih terarah akan meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran sekaligus memperbesar dampak perbaikan gizi nasional.

Charles juga mendorong perubahan model penyediaan makanan bergizi dari sistem dapur terpusat menuju dapur berbasis sekolah atau school-based kitchen. Menurut dia, model tersebut memungkinkan sekolah berperan lebih aktif dalam memastikan kualitas makanan, memberikan edukasi gizi, serta memantau kondisi peserta didik yang menjadi sasaran program.

"Pendekatan school-based kitchen juga lebih sejalan dengan tujuan utama MBG sebagai intervensi gizi. Sekolah dapat berperan lebih aktif dalam memastikan kualitas makanan, edukasi gizi, serta pemantauan kondisi peserta didik yang menjadi sasaran program," pungkasnya. Dukungan DPR ini muncul di tengah meningkatnya kasus keracunan makanan yang melibatkan program MBG. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan bahwa lebih dari 1.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diberhentikan sementara untuk peningkatan kualitas layanan dan keamanan pangan.

Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menyatakan bahwa setiap SPPG akan menerapkan standar operasional baru untuk mencegah terulangnya insiden serupa. Komisi IX DPR juga mengusulkan pembentukan kanal pengaduan online real time untuk memudahkan pelaporan masalah kualitas makanan. Dengan adanya moratorium ini, diharapkan program MBG dapat berjalan lebih baik dan benar-benar memberikan manfaat bagi kelompok sasaran yang membutuhkan





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Moratorium MBG Komisi IX DPR Charles Honoris Badan Gizi Nasional Makan Bergizi Gratis

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