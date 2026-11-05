Komisi III DPR RI Usul Hukuman Mati bagi Koruptor dalam RUU Perampasan Aset

Komisi III DPR RI menegaskan RUU Perampasan Aset mencakup hukuman mati bagi koruptor dan pengembalian aset langsung ke korban investasi bodong. Detail aturan ini dibahas dalam Rapat Kerja.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman secara resmi menegaskan adanya ketentuan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset yang dibahas pada Rapat Kerja di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, pada Kamis (5/11/2026). Langkah hukum ini merupakan bagian integral dari upaya negara untuk memberikan efek jera yang maksimal kepada para koruptor yang merugikan kepentingan publik dan perekonomian nasional secara masif.

Mekanisme Perampasan Aset Tanpa Putusan

Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset mengatur mekanisme hukum yang memungkinkan negara mengambil alih aset hasil kejahatan tanpa menunggu putusan pengadilan pidana yang berkekuatan hukum tetap. Mekanisme ini dimulai dari penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, hingga pengajuan permohonan pemeriksaan di sidang pengadilan untuk memastikan legalitas pengambilalihan tersebut.

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Komite III DPR RI menjelaskan bahwa kewenangan ini diperlukan untuk mencegah koruptor memindahkan atau menyembunyikan aset sebelum putusan akhir keluar. Proses ini mencakup penyimpanan, pengamanan, dan pemeliharaan aset oleh badan yang berkompeten agar nilai ekonomi aset tetap terjaga hingga diserahkan kepada negara atau korban sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Perlindungan Korban dan Pihak Ketiga Beritikad Baik

UU ini secara eksplisit mensyaratkan bahwa aset yang dirampas harus dikembalikan secara langsung kepada para korban kejahatan finansial, bukan diserahkan kepada kas negara. Ketentuan ini khususnya berlaku untuk korban investasi fiktif, skema Piramida Ponzi, serta manipulasi pasar keuangan yang berdampak luas pada kesejahteraan masyarakat luas.

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Selain melindungi korban, rancangan undang-undang ini juga memberikan jaminan perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik. Sistem ini menerapkan beban pembuktian dan kesempatan yang berimbang agar aset yang menjadi hak sah masyarakat tidak dirampas secara keliru oleh aparatur penegak hukum atau negara.

Visi Jaminan Keadilan dan Transparansi Hukum

Habiburokhman menekankan bahwa prinsip dan asas hukum dalam perampasan aset mengedepankan keadilan, kepastian hukum, proporsionalitas, serta akuntabilitas. Jaminan perlindungan hak asasi manusia dan hak-hak konstitusional warga negara menjadi pondasi utama dalam pelaksanaan setiap pasal dalam rancangan undang-undang tersebut agar tidak ada pelanggaran hak sipil.

Proses pembentukan undang-undang ini telah melalui penyerapan aspirasi publik yang masif melalui puluhan Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Dengar Pendapat Umum. Kunjungan kerja spesifik ke berbagai daerah juga dilakukan untuk memastikan bahwa regulasi ini menjawab kebutuhan nyata masyarakat dan meminimalisir potensi kesenjangan implementasi di lapangan.

Target Penetapan Hukum dan Masa Sidang

Komisi III DPR RI memastikan bahwa pembahasan bersama pemerintah dapat segera berjalan lancar dengan target RUU disahkan pada masa sidang bulan November 2026. Habiburokhman berharap penetapan hukum ini dapat segera diterapkan sebagai instrumen efektif untuk memulihkan kerugian ekonomi akibat tindak pidana korupsi dan kejahatan finansial yang marak terjadi di Indonesia.