Komisi III DPR RI Dukung Jabatan Kapolri Dibatasi Tiga Tahun

Komisi III DPR RI menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk dibawa ke rapat paripurna DPR RI. Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Menteri Sekretaris Negara, Menteri Hukum, Menteri Keuangan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 9 Juni 2026.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, bersama pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk dibawa ke rapat paripurna DPR RI.

Komisi III DPR Dukung Jabatan Kapolri Dibatasi Tiga Tahun. Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Menteri Sekretaris Negara, Menteri Hukum, Menteri Keuangan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 9 Juni 2026. Rapat dipimpin Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman. Adapun, agenda rapat meliputi penyampaian laporan Panitia Kerja (Panja) RUU Polri, pendapat akhir mini fraksi-fraksi, pengambilan keputusan tingkat I, serta penandatanganan naskah RUU dan penjelasannya.

Dalam rapat tersebut, Panja RUU Polri melaporkan hasil pembahasan bersama pemerintah yang telah dilakukan terhadap seluruh Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) revisi UU Polri. Selanjutnya, fraksi-fraksi di Komisi III DPR RI menyampaikan pendapat akhir mini fraksi sebagai bagian dari tahapan pembahasan tingkat I. Setelah seluruh fraksi menyampaikan sikapnya, Komisi III DPR RI bersama pemerintah mengambil keputusan mengenai RUU Polri untuk dibawa ke pembicaraan tingkat II atau rapat paripurna DPR RI. Habiburrokhman bertanya, 'Hadirin yang kami hormati.

Kami meminta persetujuan kepada Anggota Komisi III dan pemerintah, apakah naskah RUU tentang Polri dapat dilanjutkan pada pembicaraan tingkat II yaitu pengambilan keputusan RUU Polri yang akan dijadwalkan setelah rapat ini?





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Komisi III DPR RI Jabatan Kapolri Tiga Tahun Rancangan Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002

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