Komisi III DPR Minta Polri Jaga Netralitas dengan Larangan Afiliasi Ormas

Komisi III DPR mengusulkan larangan anggota Polri berpartisipasi dalam organisasi kemasyarakatan untuk menjaga netralitas institusi, dengan dukungan pakar akademisi. Usulan ini dipertimbangkan untuk dimasukkan dalam peraturan pelaksana RUU Polri.

Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR ) RI mengajukan usulan penting yang menuntut anggota Polri untuk tidak terlibat dalam organisasi kemasyarakatan (ormas). Usulan ini disampaikan oleh Ketua Komisi III, Habiburokhman, dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) yang dihadiri oleh guru besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Cecep Darmawan, serta akademisi Universitas Sumatera Utara (USU), Mirza Nasution.

Pada pertemuan yang berlangsung di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Jumat 5 Juni 2026, Habiburokhman menegaskan bahwa netralitas institusi kepolisian harus tetap terjaga, mengingat peran Polri sebagai lembaga yang melayani seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang latar belakang agama, kepercayaan, atau afiliasi organisasi. Ia mencontohkan potensi konflik kepentingan bila seorang anggota Polri aktif dalam sebuah ormas, yang dapat menimbulkan persepsi tidak adil di kalangan warga negara lain.

"Misalnya dia aktif menjadi ormas ini, apakah ormas yang lainnya yang warga negara Indonesia juga tidak merasa jealous, kurang lebih begitu, tidak merasa diperlakukan tidak adil," ujarnya. Politikus Partai Gerindra tersebut menambahkan bahwa kepemimpinan Polri harus mencerminkan keberagaman bangsa. Ia menyoroti contoh hipotetik mengenai Kapolri yang berasal dari latar belakang organisasi keagamaan tertentu, seperti Muhammadiyah atau Nahdlatul Ulama (NU), dan menanyakan bagaimana persepsi publik ketika nama ormas tersebut muncul dalam konteks kepemimpinan kepolisian.

"Kapolri misalnya, Kapolrinya orang Muhammadiyah, Kapolrinya orang NU juga. Milik semua. Apakah misalnya nanti ketika suatu saat ada Kapolri, 'Wah ini kader NU, ini Muhammadiyah', nah itu seperti apa?

" kata Habiburokhman. Penekanan pada prinsip bahwa Polri merupakan institusi nasional yang harus melindungi semua elemen masyarakat menjadi dasar argumen untuk menghindari keterikatan anggota dengan ormas yang memiliki basis massa kuat di daerah‑daerah tertentu. Dalam menanggapi usulan tersebut, Cecep Darmawan menilai bahwa gagasan larangan afiliasi anggota Polri dengan ormas adalah langkah progresif yang layak dipertimbangkan. Ia menegaskan bahwa Polri harus berdiri di atas perbedaan golongan dan menjaga independensinya sebagai institusi negara.

"Jadi memang Polri itu milik semua golongan. Namanya Kepolisian Republik Indonesia, jadi milik semua elemen bangsa," ujarnya. Namun, Cecep juga menyarankan agar ketentuan tersebut tidak harus dimasukkan secara eksplisit dalam undang‑undang, melainkan dapat diatur dalam peraturan pelaksanaan yang lebih teknis, sehingga fleksibilitas penegakan dapat tetap terjaga. Mirza Nasution menambahkan pentingnya kajian akademis untuk merumuskan regulasi yang tepat, sehingga kebijakan ini tidak menimbulkan hambatan administratif maupun pelanggaran hak asasi anggota kepolisian.

Keseluruhan diskusi menyoroti kebutuhan akan kebijakan yang menyeimbangkan antara netralitas institusi dengan kebebasan berserikat, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap Polri sebagai lembaga yang memegang teguh prinsip keadilan dan kesetaraan bagi seluruh warga negara Indonesia





rmol_id / 🏆 21. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Polri Netralitas Ormas DPR Regulasi

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Komisi II DPR Siap Bahas Revisi UU Pemilu, Bakal Gelar Partisipasi Publik untuk Terima Masukan PerubahanKepastian itu disampaikan pimpinan Komisi II DPR kepada Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad saat rapat pimpinan DPR.

Read more »

DPR Usul Kepemilikan Klub Sepak Bola oleh Polri Diatur Demi Jaga NetralitasKomisi III DPR mengusulkan keterlibatan Polri dalam pengelolaan klub sepak bola profesional diatur dalam RUU Polri guna menjaga netralitas institusi.

Read more »

Anggota Komisi III DPR Minta Kejagung Tindak Tegas Kasus Korupsi MBG di BGNAnggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra meminta Kejaksaan Agung menindak tegas seluruh pihak terlibat dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis di Badan Gizi Nasional. Ia menegaskan program MBG sebagai proyek prioritas Presiden Prabowo Subianto yang harus dilindungi dari penyimpangan. Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan tiga mantan pejabat BGN sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

Read more »

Pemerintah serahkan DIM RUU Polri ke Komisi III DPRPemerintah melalui Kementerian Hukum menyerahkan daftar inventarisasi masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun ...

Read more »