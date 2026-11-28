Komisi III DPR RI memastikan pengawasan ketat proses hukum dugaan penganiayaan siswa di Malang. Ketua Komisi III Habiburokhman menjamin pertanggungjawaban hukum berlaku meski tersangka anak.

Komisi III DPR RI telah resmi memastikan keseriusannya dalam mengawasi proses penegakan hukum terkait perkara penganiayaan yang berujung kematian. Kasus ini menewaskan seorang siswi berusia 17 tahun yang diinisialkan sebagai SN, yang menjadi korban kekerasan di Kota Malang, Jawa Timur. Kepastian pengawasan ini muncul sebagai respons tegas atas permintaan keadilan bagi korban dan keluarganya.

Komitasi Tuntas Kasus Penganiayaan Siswa

Chairman of the House of Representatives' Commission III, Habiburokhman, menyampaikan pernyataan resmi di Jakarta, pada Sabtu, yang menegaskan posisi parlemen dalam mengawal jalannya hukum. Ia mengecam keras segala bentuk tindakan kekerasan yang ditujukan kepada anak-anak, yang merupakan kelompok rentan dan dilindungi oleh undang-undang. Pernyataan tegas ini dilontarkan sebagai bentuk dukungan moral maupun politis terhadap upaya hukum yang sedang berjalan untuk korban yang telah wafat.

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Menurut Habiburokhman, dugaan kekerasan yang menimpa almarhumah SN harus diusut tuntas secara hukum tanpa ada kompromi. Komisi III DPR RI berjanji akan berkomunikasi secara aktif dengan berbagai pihak terkait untuk memastikan penanganan kasus ini berjalan transparan dan akuntabel. Langkah komunikasi ini mencakup koordinasi dengan instansi keamanan dan penegak hukum di lapangan untuk memantau setiap perkembangan investigasi.

Koordinasi dengan Pejabat Keamanan Tinggi

Sebagai tindak lanjut konkret dari komitmen tersebut, Habiburokhman telah secara pribadi menghubungi Kepala Kepolisian Resor (Kapolresta) Malang dan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Timur. Komunikasi langsung ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum di tingkat daerah berjalan sesuai prosedur dan tidak mengalami hambatan administratif maupun politis. Kedua pihak kepolisian dianggap memiliki peran kunci dalam mengungkap fakta hukum yang sebenarnya.

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Kehadiran komunikasi antara anggota legislatif dan pimpinan kepolisian daerah ini menunjukkan adanya pengawasan berlapis dalam kasus sensitif ini. Dengan melibatkan kedua pemimpin kepolisian tersebut, Komisi III DPR berharap dapat memberikan tekanan konstruktif agar investigasi berjalan cepat dan akurat. Hal ini juga memastikan bahwa bukti-bukti fisik dan saksi-saksi kunci tertangani dengan baik sesuai standar prosedur operasional.

Tanggung Jawab Hukum dan Perlindungan Korban

Menurut legislator dari Komisi DPR yang membidangi urusan hukum ini, status usia para tersangka tidak boleh menjadi penghalang bagi proses pertanggungjawaban hukum. Fakta bahwa para tersangka masih berusia di bawah umur atau yang secara hukum dikenal sebagai Anak Berhadapan Hukum (ABH), tidak boleh menghilangkan esensi pertanggungjawaban atas perbuatan yang mereka lakukan. Habiburokhman menekankan bahwa proses hukum harus tetap berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

Ia menegaskan komitmennya untuk memastikan bahwa almarhumah dan keluarganya mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya, terlepas dari status hukum pelaku. Penekanan ini penting untuk memastikan bahwa perlindungan hukum tidak diskriminatif dan tetap mengedepankan prinsip keadilan substantif. Keluarga korban diharapkan dapat merasa yakin bahwa upaya hukum sedang dijalankan dengan semestinya oleh aparat yang berwenang.

Duka Cita dan Harapan Ketenangan

Habiburokhman turut menyampaikan ucapan duka cita yang mendalam atas meninggalnya korban yang menjadi sorotan publik luas. Ia berharap almarhumah mendapat tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta doa agar keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kekuatan. Ungkapan solidaritas ini menjadi bagian dari respons kemanusiaan yang harus dilakukan oleh para wakil rakyat terhadap tragedi yang menimpa warga negara.