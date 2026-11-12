Komisi III DPR Desak Pasal Makar Atas Kasus Penyadapan Ilegal

Komisi III DPR RI mendesak Kapolri menerapkan pasal makar terhadap tersangka penyadapan ilegal. Komisi juga meminta usutan menyeluruh tentang aliran data ke pihak lain.

Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia secara resmi menargetkan penerapan Pasal Makar kepada para tersangka dalam dugaan kasus penyadapan ilegal. Tuntutan keras ini disampaikan oleh Ketua Komisi III Habiburokhman kepada Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto pada Kamis, 12 November 2026, saat pelaksanaan Rapat Kerja di Gedung Nusantara II Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta.

Tuntutan Penerapan Pasal Makar Terhadap Tersangka

Habiburokhman menegaskan secara tegas bahwa tindakan akses ilegal atau illegal access, serta penghilangan data elektronik yang dilakukan oleh para tersangka dalam perkara ini harus dianggap sebagai tindakan makar. Oleh karena itu, Komisi III meminta Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta seluruh jajarannya untuk segera mengenakan pasal makar terhadap para tersangka yang teridentifikasi.

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Langkah hukum ini menjadi salah satu kesimpulan utama dari Rapat Kerja Komisi III DPR RI bersama Kapolri pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027. Tuntutan ini muncul sebagai respons terhadap urgensi penanganan kasus yang melibatkan pelanggaran数据安全 tingkat tinggi yang mengancam stabilitas sistem keamanan negara.

Mendesak Usutan Keterlibatan Pihak Lain Secara Mendalam

Selain tuntutan pasal makar, Komisi III juga mendesak Kepolisian Republik Indonesia untuk terus menggali dan mengusut kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain di balik peristiwa tersebut. Proses penegakan hukum tidak boleh berhenti hanya pada pengungkapan para tersangka yang diduga langsung melakukan kejahatan siber.

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Habiburokhman menegaskan bahwa proses penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini penting untuk memastikan bahwa tidak ada celah hukum yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang mungkin terlibat di balik layar.

Pertanyaan Kritis Mengenai Aliran Data dan Informasi Rahasia

Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat, Habib Aboe Bakar Alhabsyi, mengajukan pertanyaan kritis mengenai ke mana aliran informasi yang diperoleh dari dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia. Ia menuntut kejelasan apakah informasi tersebut hanya berada di tangan para tersangka atau telah diserahkan kepada kelompok politik, individu tertentu, atau bahkan pihak di luar negeri.

Habib Aboe mempertanyakan secara tegas siapa saja yang menikmati dan menggunakan data hasil sadapan tersebut. Pertanyaan ini mengindikasikan adanya kekhawatiran serius mengenai potensi penyalahgunaan data sensitif negara yang dapat berdampak pada kestabilan politik dan keamanan nasional jika jatuh ke tangan yang salah.

Proses Hukum Harus Transparan dan Profesional

Komisi III memberikan apresiasi atas langkah-langkah yang telah diambil oleh Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto beserta jajarannya dalam mengungkap perkara penyadapan ilegal ini. Namun, apresiasi tersebut disertai dengan penekanan bahwa penanganan perkara harus berlanjut dan tidak berhenti pada tahap penangkapan para pelaku langsung.

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Komitensi untuk menuntaskan kasus ini hingga ke akar masalahnya menjadi prioritas utama. Transparansi dalam setiap tahap proses hukum akan menjadi kunci untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan secara menyeluruh tanpa adanya rekayasa atau penyembunyian fakta oleh pihak manapun.