Komisi III DPR Bahas RUU Penyadapan Pasca Kasus Illegal Pada Presiden

Komisi III DPR membahas RUU Penyadapan untuk menyeragamkan aturan dan mencegah penyalahgunaan wewenang setelah kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan tokoh lain.

Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia resmi memulai pembahasan mendalam mengenai Rancangan Undang-Undang Penyadapan. Rapat paripurna ini berlangsung di Gedung DPR, Jakarta, pada Senin tanggal 16 November 2026, sebagai respons langsung terhadap urgensi hukum yang meningkat drastis. Kehadiran rapat ini dipicu oleh insiden penyadapan ilegal yang menimpa Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, serta beberapa figur publik dan tokoh negara lainnya.

Urgensi Hukum Pasca Insiden Penyadapan

Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, menegaskan bahwa kebutuhan akan payung hukum khusus ini menjadi semakin kritis dan mendesak setelah terbukanya fakta kasus penyadapan terhadap kepala negara. Kebijakan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tindakan penyadapan di masa depan dilaksanakan dengan standar ketat dan transparan. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan kemungkinan terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum maupun badan intelijen. Pembahasan ini juga sejalan dengan amanat ketat dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui Putusan Nomor 5 Tahun 2010. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa hak atas privasi adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

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Keragaman Regulasi yang Membutuhkan Penyeragaman

Saat ini, regulasi terkait teknik penyadapan informasi tersebar dan tumpang tindih di berbagai produk hukum yang ada. Penyadapan yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Kepolisian. Sementara itu, lembaga lain seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, dan Badan Intelijen Negara memiliki dasar hukumnya masing-masing di luar KUHP. Kondisi ini menyebabkan prosedur, mekanisme pelaksanaan, dan sistem pengawasan yang berbeda-beda di setiap instansi.

Beberapa ketentuan mewajibkan persetujuan tertulis dari pengadilan sebelum eksekusi, namun lembaga lain memiliki otoritas untuk melakukannya tanpa intervensi yudisial. Perbedaan mendasar ini juga terlihat pada batas waktu atau jangka waktu izin penyadapan yang tidak seragam. Inspektur Jenderal Dedy Kusuma Bakti, yang menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri, mendukung penuh inisiatif DPR ini. Ia menegaskan bahwa RUU ini akan memberikan kepastian hukum bagi para aparat yang bertugas di lapangan.

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Kebijakan Inspektur Jenderal Dedy Kusuma Bakti

Kepala Baintelkam Polri, Inspektur Jenderal Dedy Kusuma Bakti, menyampaikan pandangan strategis mengenai isi RUU tersebut selama rapat di Komisi III DPR. Ia mengusulkan agar ruang lingkup penyadapan tidak hanya terbatas pada penegakan hukum pidana konvensional. Kegiatan deteksi dini, peringatan dini, dan pencegahan dini untuk menjaga stabilitas keamanan dalam negeri juga harus diatur secara eksplisit dalam undang-undang. Dedy menekankan bahwa praktik pengawasan keamanan saat ini telah berjalan sesuai mandat yang diberikan oleh Undang-Undang Kepolisian yang berlaku.

Ia juga meminta agar pembatasan sasaran penyadapan dilakukan secara limitatif dan ketat. Larangan tegas harus diberikan untuk penggunaan data hasil penyadapan di luar sasaran resmi, apalagi untuk kepentingan pribadi, kelompok politik, atau golongan tertentu. Dalam struktur Baintelkam Polri, izin penyadapan diberikan maksimal untuk jangka waktu satu bulan. Seluruh proses pengajuan dan persetujuan harus dicatat secara terpisah sebagai mekanisme kontrol internal yang independen.

Mekanisme Pengawasan dan Sanksi Tegas

Inspektur Jenderal Dedy Kusuma Bakti menekankan bahwa catatan penggunaan sarana penyadapan bersifat permanen dan tidak boleh diubah atau dihapus oleh pihak manapun. Mekanisme audit berkala harus diterapkan secara rutin untuk memverifikasi kepatuhan prosedur. Pengawasan melekat akan dilaksanakan oleh Kepala Baintelkam Polri, fungsi inspektorat, serta fungsi kepolisian khusus Propam Polri sesuai Pasal 19 Undang-Undang Kepolisian. Jika ditemukan ketidakpatuhan, sanksi tidak hanya berbentuk pidana, tetapi juga sanksi etik yang keras bagi pejabat yang berwenang.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar, Benny Utama, menambahkan bahwa persetujuan pengadilan adalah kunci utama dalam sistem pengawasan berlapis. Izin yudisial ini berfungsi sebagai check and balance eksternal terhadap wewenang internal aparat negara. Dengan adanya mekanisme izin pengadilan, lembaga peradilan dapat mencegah penyimpangan wewenang sebelum penyadapan dilakukan. Langkah ini akan melengkapi pengawasan internal yang sudah ada demi terciptanya tata kelola negara yang akuntabel.

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Proyeksi Langkah Hukum Selanjutnya

Proses pembahasan RUU ini bukanlah inisiatif yang sepenuhnya baru karena DPR periode 2019 hingga 2024 sudah pernah mempelajari materi serupa. Anggota komisi juga telah melakukan studi komparasi dengan regulasi penyadapan yang berlaku di negara-negara lain. Selain Inspektur Jenderal Dedy Kusuma Bakti, Komisi III berencana mengundang Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen dan Kepala Badan Intelijen Negara. Pihak-pihak terkait lainnya juga akan dilibatkan untuk memastikan keselarasan regulasi di seluruh lini aparat penegak hukum.

Hasil dari pembahasan ini diharapkan dapat menghasilkan undang-undang tunggal yang mengakomodasi seluruh kebutuhan pengawasan negara. Tata cara, batas sasaran, persetujuan tertulis, jangka waktu, pengelolaan hasil, dan sanksi akan diatur dalam satu payung hukum. Hal ini dimaksudkan untuk menyeragamkan standar prosedur operasional di semua lembaga negara dan memastikan perlindungan maksimal terhadap hak-hak konstitusional warga negara.