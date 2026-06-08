Komisi II DPR RI Tandatangani Kesepakatan dengan Pemerintah Pusat dan Daerah

Komisi II DPR RI menggelar rapat kerja dengan pemerintah pusat dan daerah untuk membahas masalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan honorer. Rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menghasilkan tujuh kesepakatan yang ditandatangani oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kementerian Keuangan, serta sejumlah kepala daerah.

Komisi II DPR RI menggelar rapat kerja dengan pemerintah pusat dan daerah untuk membahas masalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan honorer. Rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menghasilkan tujuh kesepakatan yang ditandatangani oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kementerian Keuangan, serta sejumlah kepala daerah.

Kesepakatan tersebut meliputi dukungan untuk menerapkan masa transisi dalam pelaksanaan ketentuan belanja pegawai maksimal 30% dari total APBD, penetapan kebijakan perpanjangan masa transisi penerapan batas maksimal belanja pegawai daerah, serta perlindungan bagi PPPK dan PPPK Paruh Waktu yang telah diangkat melalui kebijakan penataan tenaga non-ASN. Komisi II DPR RI juga meminta Kementerian PANRB untuk segera menerbitkan PP Manajemen ASN guna menjamin kepastian masa kerja, jenjang karir, kesejahteraan, dan perlindungan sosial ASN





jpnncom / 🏆 25. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Komisi II DPR RI Rapat Kerja Pemerintah Pusat Daerah Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PP Honorer

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Komisi IX DPR sambut baik moratorium pembangunan SPPG oleh BGNWakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menyambut baik berbagai langkah pembenahan yang dilakukan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).Charles dalam keterangan ...

Read more »

Komisi VII DPR minta Kemenperin berinovasi demi perkuat rupiahKetua Komisi III DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta kepada Kementerian Perindustrian (Kemenperin) untuk menciptakan inovasi-inovasi baru untuk turut ...

Read more »

Syarat Ijazah Calon Polisi dalam Revisi UU Polri tak BerubahKomisi III DPR dan pemerintah mempertahankan syarat pendaftar calon anggota Polri minimal berijazah SMA atau sederajat.

Read more »

DPR RI dan Pemerintah Menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) Polri: Batas Usia Pensiun Polisi Disamakan Menjadi 59 dan 60 TahunKomisi III DPR RI menggelar rapat Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2026). Pemerintah dan Komisi III DPR menyepakati RUU Polri mengatur batas usia pensiun polisi adalah 59 dan 60 tahun. Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan batas usia pensiun 59 tahun berlaku untuk personel dengan pangkat tamtama dan bintara, sementara batas 60 tahun berlaku untuk perwira pertama, perwira menengah, dan perwira tinggi.

Read more »