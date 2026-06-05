Komisi II DPR Dorong Sinergi Percepatan PTSL di Lampung Selatan

Anggota Komisi II DPR RI Rycko Menoza mengajak semua pihak bekerja sama untuk mempercepat pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Lampung Selatan. Menurutnya, kolaborasi antara Kementerian ATR/BPN, pemerintah daerah, dan masyarakat sangat penting untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah sengketa ground.

Anggota Komisi II DPR RI Rycko Menoza menegaskan pentingnya penguatan sinergi antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan untuk mempercepat pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ( PTSL ) di Kabupaten Lampung Selatan .

Pernyataan ini disampaikannya setelah menghadiri kegiatan sosialisasi bersama jajaran Kantor Wilayah BPN/ATR Lampung Selatan dengan aparat desa dan masyarakat di Kecamatan Kalianda, Jumat. Ia mengklaim bahwa sebagai anggota komisi II yang bermitra dengan kementerian ATR/BPN, ia ingin memastikan bahwa kementerian tersebut dapat menjembatani persoalan percepatan sertifikasi tanah masyarakat di wilayah tersebut. Kolaborasi lintas sektor, menurutnya, menjadi kunci utama keberhasilan program strategis nasional tersebut, sekaligus untuk memastikan implementasinya berjalan transparan, tertib, dan tepat sasaran.

Program PTSL, tambahnya, memiliki peran krusial dalam memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah serta mencegah timbulnya sengketa dan konflik pertanahan di masyarakat. Dalam kegiatan sosialisasi tersebut, yang dihadiri oleh perwakilan desa-desa, ia berharap forum seperti ini dapat membuka informasi langsung dari lapisan masyarakat kepada kantor pertanahan setempat, sehingga setiap persoalan dapat diurai dengan baik. Komisi II DPR RI juga menyatakan komitmennya untuk terus mengawal pelaksanaan PTSL melalui dukungan kebijakan dan penguatan koordinasi dengan ATR/BPN.

Langkah ini diharapkan mampu mempercepat terwujudnya kepastian hukum pertanahan, termasuk di Kabupaten Lampung Selatan. Sebagai wakil rakyat, ia berharap upaya tersebut dapat segera selesai sesuai dengan harapan semua pihak





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PTSL Lampung Selatan Komisi II DPR Rycko Menoza Kementerian ATR/BPN

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