Komisi I DPR RI Kunjungi Korem 081/DSJ Madiun, Soroti Kesejahteraan Prajurit dan Rumah Dinas

Kunjungan kerja anggota Komisi I DPR RI ke Korem 081/DSJ Madiun menghasilkan temuan soal ketidaksesuaian rasio prajurit dan rumah dinas. Komitmen untuk mengalokasikan anggaran dalam APBN serta dukungan untuk pembinaan teritorial strategis menjadi poin utama diskusi.

Anggota Komisi I DPR RI Abdul Halim Iskandar bersama Danrem 081/DSJ Kolonel Arm Untoro Hariyanto serta jajaran melakukan kunjungan kerja ke Korem 081/Dhirotsaha Jaya yang bermarkas di Kota Madiun, Jawa Timur pada Jumat (12/6/2026).

Kunjungan tersebut bertujuan untuk menyerap aspirasi secara objektif mengenai kondisi riil prajurit di lapangan serta mendorong peningkatan kualitas pelaksanaan tugas satuan teritorial di wilayah jajaran Korem setempat. Abdul Halim Iskandar menegaskan bahwa dari hasil pertemuan terdapat aspek krusial yang harus ditindaklanjuti ke pemerintah pusat, khususnya terkait kesiapan prajurit yang harus didukung fasilitas memadai serta ketersediaan rumah dinas. Ia berkomitmen memperjuangkan alokasi anggaran dalam APBN bersama mitra kerja.

Ia menyoroti ketidakseimbangan rasio antara jumlah pasukan dan rumah dinas di Korem 081 yang dinilai memprihatinkan. Komandan Korem 081/DSJ Kolonel Arm Untoro Hariyanto menyambut baik kunjungan karena memberikan masukan, arahan, dan dukungan untuk meningkatkan efektivitas tugas kewilayahan. Ia menjelaskan bahwa optimalisasi pembinaan teritorial memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah dan memperkuat ketahanan nasional. Melalui pembinaan intensif dan berkelanjutan, satuan diharapkan dapat terus hadir di tengah masyarakat untuk mengatasi persoalan dan mendukung program strategis pemerintah.

Danrem menegaskan bahwa kunjungan memberikan semangat dan motivasi bagi prajurit untuk terus meningkatkan profesionalisme serta kualitas pengabdian面对日益复杂的任务挑战。 Kunjungan kerja ini menegaskan komitmen bersama antara lembaga perwakilan rakyat dan satuan teritorial dalam upaya memperbaiki kesejahteraan prajurit dan meningkatkan efektivitas pelayanan di wilayah. Diskusi juga mencakup rencana konkret untuk mengatasi defisit fasilitas tempat tinggal serta cara meningkatkan pembinaan teritorial yang berkelanjutan. Kedua pihak menilai bahwa dukungan anggaran dan kebijakan dari pemerintah pusat akan menjadi kunci utama dalam mewujudkan tujuan tersebut.

Akhirnya, kunjungan diharapkan menjadi awal dari kolaborasi lebih erat antara DPR RI dengan satuan teritorial di seluruh Indonesia untuk mengidentifikasi masalah seputar kesejahteraan prajurit dan penyelesaiannya melalui mechanisms anggaran dan kebijakan yang tepat





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Komisi I DPR Korem 081/DSJ Rumah Dinas Pembinaan Teritorial Angkatan

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