Komisi D DPRD DKI Minta Evaluasi Penataan Kampung Kumuh Jakarta

Komisi D DPRD DKI Jakarta minta evaluasi penataan kampung kumuh dengan pemberdayaan ekonomi dan rusun ramah disabilitas dalam anggaran Rp1,5 triliun.

Komisi D DPRD DKI Jakarta meminta program penataan kampung kumuh dievaluasi secara menyeluruh. Permintaan itu disampaikan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike dalam keterangan yang diterima JPNN.com pada Senin, 9 November.

Menurut Yuke, penataan kawasan permukiman dan revitalisasi rumah susun di Jakarta tidak boleh berhenti pada perbaikan infrastruktur. Ia berharap kebijakan tersebut juga mampu meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian masyarakat.

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Evaluasi Penataan Kampung Kumuh Secara Menyeluruh

Komisi D DPRD DKI Jakarta mendorong Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) untuk mengintegrasikan pembangunan fisik dengan pemberdayaan ekonomi. Pemenuhan kebutuhan sosial warga juga harus masuk dalam perencanaan tersebut.

Dorongan itu tercantum dalam alokasi anggaran Rp1,5 triliun pada rancangan APBD 2027. Dengan begitu, dana yang disiapkan tidak hanya diarahkan untuk membangun fisik lingkungan, tetapi juga untuk mendukung kesejahteraan warga.

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Yuke menyampaikan harapannya agar wilayah yang ditata tidak hanya menjadi lebih rapi. Ia ingin masyarakat yang tinggal di dalamnya juga bisa naik kelas secara ekonomi dan sosial.

Pemberdayaan Ekonomi Warga di Kawasan Permukiman

Yuke menekankan bahwa pembangunan fasilitas lingkungan perlu berjalan beriringan dengan program pemberdayaan. Tanpa pemberdayaan, warga hanya menikmati lingkungan yang lebih tertata tanpa peluang meningkatkan kesejahteraan.

Dengan pendekatan ini, penataan kampung kumuh diharapkan menghasilkan dampak yang lebih luas bagi kehidupan sehari-hari warga. Kemandirian masyarakat menjadi tolok ukur keberhasilan, bukan sekadar selesainya pembangunan fisik.

Komisi D DPRD DKI Jakarta memandang integrasi antara fisik dan sosial sebagai cara agar hasil pembangunan tetap terasa setelah proyek selesai. Gagasan ini menempatkan warga sebagai bagian aktif dari perubahan kawasan mereka.

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Revitalisasi Rusun dan Akses Penyandang Disabilitas

Komisi D DPRD DKI Jakarta juga memberikan perhatian khusus pada revitalisasi rumah susun atau rusun. Dewan menilai pembenahan fasilitas harus memastikan seluruh penghuni memperoleh akses yang setara, termasuk penyandang disabilitas.

Dinas PRKP diminta menginventarisasi rusun yang fasilitasnya belum ramah disabilitas. Hasil inventarisasi itu nantinya menjadi dasar penyusunan prioritas perbaikan agar penghuni yang membutuhkan dapat segera mendapatkan fasilitas yang layak.

Langkah ini sejalan dengan tujuan utama revitalisasi, yakni memastikan setiap penghuni rusun dapat mengakses fasilitas secara setara. Pendataan yang terukur diharapkan membuat perbaikan berjalan tepat sasaran sesuai kebutuhan di lapangan.