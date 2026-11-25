Komisi B DPRD DKI Jakarta meminta PT Transjakarta menyelesaikan tata kelola, tarif, dan peralihan SDM sebelum meluncurkan Transjakarta Laut, Udara, dan Academy.

Komisi B DPRD DKI Jakarta meminta PT Transportasi Jakarta ( Transjakarta) untuk menyelesaikan berbagai aspek operasional dan tata kelola sebelum memperluas lini bisnis ke sektor transportasi perairan, pendidikan, hingga udara. Hal ini menjadi fokus utama Komisi B DPRD DKI dalam rapat kerja bersama PT Transjakarta untuk membahas pengembangan usaha perusahaan ke depan. Rapat ini berlangsung pada Selasa (24/11) dengan agenda khusus membahas rencana pengoperasian Transjakarta Laut.

Tuntutan Kejelasan Tata Kelola Operator dan Regulator

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh menegaskan bahwa pengembangan Transjakarta Laut harus disertai dengan kejelasan pembagian kewenangan antara operator dan regulator. Komisi B DPRD DKI memprioritaskan pemahaman mengenai mekanisme pengalihan aset dari Dinas Perhubungan kepada PT Transjakarta sebagai langkah awal yang krusial. Nova Harivan Paloh menekankan pentingnya transparansi tugas antara operator yang dijalankan oleh Transjakarta dan regulator yang tetap berada di bawah naungan Dinas Perhubungan. Penegasan ini disampaikan melalui keterangannya yang diterima pada Rabu (25/11) untuk memastikan tidak ada tumpang tindih wewenang saat layanan baru dijalankan.

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Penyelesaian Transisi Sumber Daya Manusia dan Armada

Selain aspek regulasi, Komisi B DPRD DKI juga menyoroti kesiapan armada yang pada tahap awal direncanakan sebanyak 10 kapal. Poin krusial lainnya adalah keberlanjutan sumber daya manusia (SDM), termasuk nasib Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) yang selama ini bekerja di Unit Pengelola Angkutan Perairan (UPAP) Dinas Perhubungan. Nova Harivan Paloh mengungkapkan bahwa proses transisi SDM tersebut perlu dikoordinasikan secara matang agar keberlanjutan pekerjaan dan operasional layanan tetap terjaga tanpa gangguan. Koordinasi ini dianggap vital untuk memastikan stabilitas kerja para pegawai yang beralih status dari dinas ke dalam korporasi baru.

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Skema Tarif dan Pengembangan Bisnis Non Transportasi

Komisi B DPRD DKI juga meminta kejelasan skema tarif, baik untuk layanan komersial maupun kategori layanan lainnya. Keputusan mengenai penentuan harga ini diambil dengan tujuan agar pengembangan transportasi perairan tetap memperhatikan kebutuhan dan daya beli masyarakat luas. Selain fokus pada Transjakarta Laut, rencana pengembangan bisnis perusahaan juga mencakup inisiatif Transjakarta Academy untuk sektor pendidikan. Selain itu, PT Transjakarta juga merencanakan layanan angkutan udara serta pengelolaan dan revitalisasi halte melalui pengembangan anak usaha yang terintegrasi.