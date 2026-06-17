La Pulga justru memicu kontroversi setelah lolos dari kartu merah usai melakukan tekel terhadap bek Aljazair, Aissa Mandi.

Komentator Portugal Sebut Ronaldo Dipaksa Main Starter di Piala Dunia 2026 karena Alasan Ini. La Pulga justru memicu kontroversi setelah lolos dari kartu merah usai melakukan tekel terhadap bek Aljazair, Aissa Mandi .

Insiden itu terjadi tak lama setelah Messi terlihat mengenai betis kanan Mandi dengan bagian pul sepatu. Bek Lille tersebut langsung terjatuh sambil memegangi kakinya. Meski demikian, wasit Szymon Marciniak tidak memberikan kartu kuning, apalagi kartu merah. Piala Dunia 2026 "Sangat jelas FIFA akan melindungi Messi lagi di Piala Dunia ini.

Itu seharusnya kartu merah. Hal yang sama mungkin terjadi pada Ronaldo. Piala Dunia akan diatur agar mereka bisa saling bertemu," tulis seorang pengguna X. Tidak mungkin ini bukan kartu merah. Bahkan Messi sendiri menyadari kesalahannya.

Mereka bahkan tidak memberinya kartu kuning," tulis netizen lainnya. Komentar serupa juga datang dari pengamat ESPN, Nedum Onuoha. Menurutnya, tekel Messi pantas diganjar kartu merah. Seharusnya itu kartu merah.

Mungkin wasit melewatkannya, saya bisa memahami itu. Tapi VAR melihat kejadian tersebut dan menganggap semuanya baik-baik saja. Bagi saya, itu layak mendapat kartu merah," ujar Onuoha. Pendapat serupa dilontarkan Ale Moreno.

Ia menilai keputusan tersebut semakin memperkuat anggapan bahwa pemain besar mendapatkan perlakuan khusus. Moreno juga mempertanyakan mengapa wasit utama tidak dipanggil untuk meninjau ulang insiden melalui monitor VAR. Kenapa Szymon Marciniak tidak dipanggil untuk melihat tayangan ulang? Saya mencintai Lionel Messi, tetapi itu tekel yang ceroboh dan seharusnya kartu merah," ucapnya.

Terlepas dari kontroversi tersebut, Messi tetap menjadi pahlawan Argentina lewat tiga gol yang dicetaknya. Hattrick itu menjadi yang pertama bagi Messi di ajang Piala Dunia dan membawa Albiceleste mengawali turnamen dengan sempurna





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