Komdigi Jelaskan Mekanisme Resmi Takedown Konten di Platform Digital

Sekretaris Ditjen Pengawasan Ruang Digital Mediodecci Lustarini menegaskan Komdigi tidak bisa sembarangan menurunkan konten karena harus melalui jalur verifikasi dan komunikasi resmi dengan pihak platform digital.

Kementerian Komunikasi dan Digital atau yang biasa disingkat Komdigi secara resmi menegaskan bahwa pihak kementerian tidak memiliki kewenangan mutlak untuk menurunkan atau melakukan takedown terhadap konten di platform media sosial secara sepihak dan sembarangan. Seluruh proses penghapusan konten tersebut wajib mengikuti mekanisme dan alur komunikasi resmi yang telah diatur, bukan atas inisiatif sepihak tanpa koordinasi.

Mekanisme Verifikasi dan Jangka Waktu Respon

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Mediodecci Lustarini, menjelaskan bahwa seluruh penanganan konten, baik yang tergolong mendesak maupun normal, menggunakan jalur verifikasi data yang sama. Proses ini dimulai sejak aduan diterima, baik melalui hasil patroli siber, laporan dari masyarakat, maupun permintaan resmi dari aparat penegak hukum atau APH.

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Untuk konten yang dikategorikan mendesak, Komdigi menargetkan proses penyelesaian dalam waktu empat jam setelah proses verifikasi awal selesai. Sementara itu, untuk penanganan konten normal atau tidak mendesak, proses tersebut ditargetkan selesai dalam jangka waktu maksimal dua puluh empat jam atau satu kali dua puluh empat jam setelah semua persyaratan kelengkapan data terpenuhi.

Kategori Konten Mendesak dan Batasan Kewenangan

Mediodecci Lustarini menekankan bahwa kategori konten mendesak sangat terbatas dan tidak mencakup semua jenis laporan pelanggaran. Jenis konten yang masuk dalam kategori mendesak hanya terdiri dari konten terorisme, konten pornografi anak, serta konten yang meresahkan dan mengganggu ketertiban umum berdasarkan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Lima Tahun Dua Ratus Enam atau PM5.

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Menurut Mediodecci, Komdigi bukanlah institusi yang bertindak sebagai tukang sensor. Pembatasan ini dibuat untuk memastikan bahwa setiap tindakan penindakan memiliki basis hukum yang kuat. Komdigi hanya dapat melakukan tindakan terhadap konten yang melanggar hukum dengan rekomendasi atau verifikasi dari instansi berwenang lainnya, terutama untuk konten yang berkaitan dengan kejahatan seperti perdagangan ilegal.

Proses Komunikasi Batch dan Peran Platform Digital

Setelah melakukan verifikasi terhadap data pendukung dugaan pelanggaran, Komdigi akan mengirimkan notifikasi resmi kepada pihak platform digital. Dalam setiap pengiriman, Komdigi biasanya mengirimkan satu batch yang berisi sekitar dua ratus hingga empat ratus tautan atau link konten yang terindikasi melanggar, yang wajib mendapatkan respons dari pihak platform.

Proses ini membuka ruang komunikasi intensif antara regulator dan perusahaan teknologi. Tidak semua batch yang diajukan oleh Komdigi langsung disetujui untuk ditindaklanjuti oleh platform karena adanya diskusi dan negosiasi. Platform dapat memberikan tanggapan berupa keberatan terhadap perintah atau meminta waktu tambahan guna melakukan verifikasi internal sebelum konten dihapus.

Sistem Kepatuhan SAMAN dan Sanksi Teknis

Jika pihak platform tidak memberikan tanggapan dalam waktu yang telah ditentukan, laporan tersebut akan masuk ke dalam Sistem Kepatuhan Moderasi Konten atau SAMAN. Sistem ini berfungsi untuk mendeteksi tingkat kepatuhan platform terhadap regulasi yang berlaku. Hitungan waktu pengenaan sanksi atau pemblokiran baru resmi berjalan setelah masuk ke dalam sistem tersebut.

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Ada penundaan atau jeda waktu yang terjadi pada titik ini dalam proses eksekusi. Jika dalam jangka waktu dua belas jam sejak masuk ke sistem tidak ada tanggapan, maka proses penindakan akan dilanjutkan. Namun, jika platform meminta tambahan waktu untuk verifikasi, Komdigi tetap memberikan kesempatan tersebut sebagai bentuk koordinasi profesional.

Selain itu, Mediodecci juga menjelaskan bahwa terdapat dua jenis konten lain yang dapat diblokir langsung oleh Komdigi yaitu perjudian daring atau online dan pornografi. Pemblokiran langsung ini pun tetap dilakukan melalui komunikasi dan koordinasi dengan pihak platform sebagai penegasan pedoman komunitas atau community guidelines masing-masing platform digital yang beroperasi di Indonesia.