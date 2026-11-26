Kementerian Hukum RI menggelar Jakarta IP Business Forum di Jakarta Selatan untuk menghubungkan inventor dengan industri. Event ini memamerkan inovasi dari universitas lokal guna meningkatkan daya saing ekonomi melalui kekayaan intelektual.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Khusus Jakarta ( Komdak Jakarta) secara resmi meluncurkan Jakarta IP Business Forum pada hari Selasa, 24 November. Acara bergengsi ini diadakan di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, dengan fokus utama pada strategi mengoptimalkan potensi ekonomi dari paten dan desain industri. Inisiatif ini dirancang untuk mengubah kekayaan intelektual dari sekadar hak hukum menjadi aset komersial bernilai tinggi yang mampu meningkatkan daya saing nasional.

Transformasi Inovasi Menjadi Aset Ekonomi

Hermansyah Siregar, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, hadir sebagai pembicara utama dalam forum tersebut. Ia menyampaikan materi mendalam mengenai langkah-langkah transformasi paten dan desain industri menjadi potensi ekonomi yang nyata. Siregar menekankan bahwa penguatan pemanfaatan kekayaan intelektual bukan hanya soal perlindungan hukum, tetapi juga memberikan nilai tambah secara ekonomi bagi penciptanya.

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Perspektif ini sejalan dengan pernyataan Baroto, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta. Baroto menyatakan bahwa penguatan pemanfaatan kekayaan intelektual diperlukan agar hasil inovasi tidak hanya mendapatkan perlindungan hukum, tetapi juga memberikan nilai tambah secara ekonomi. Tujuannya adalah memastikan bahwa karya intelektual dapat dinikmati nilai dagangnya secara maksimal di pasar.

Connecting Inventors dengan Industri dan Investor

Forum yang bertema "Menghubungkan Inovator dengan Dunia Industri Melalui Penguatan Komersialisasi Kekayaan Intelektual" ini berfungsi sebagai jembatan strategis antara berbagai pihak. Wadah pertemuan ini menghubungkan inventor dan pemegang hak kekayaan intelektual dengan pelaku industri, investor, serta calon mitra bisnis potensial. Sinergi ini diharapkan dapat mempercepat proses adopsi teknologi baru di berbagai sektor ekonomi.

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Kehadiran para investor dan pelaku industri dalam forum ini menjadi indikator kuat bahwa pasar siap menerima inovasi berbasis kekayaan intelektual. Kolaborasi langsung antara pencipta teknologi dan pelaku pasar memungkinkan penyelarasan kebutuhan industri dengan solusi inovatif yang dihasilkan oleh para akademisi dan peneliti.

Expo Paten Menampilkan Inovasi Unggulan

Salah satu agenda utama yang menarik perhatian peserta adalah Expo Paten yang menampilkan berbagai inovasi mutakhir. Pameran ini menghadirkan karya-karya cemerlang dari inventor Universitas Trisakti dan Universitas Esa Unggul, dua institusi pendidikan tinggi yang aktif dalam penelitian terapan. Kehadiran mereka menandai pentingnya peran pendidikan tinggi dalam menghasilkan teknologi yang siap dipasarkan.

Sebanyak delapan inventor mempresentasikan hasil karya mereka secara detail kepada para penonton dan calon mitra. Topik inovasi yang dipamerkan sangat beragam, mencakup teknologi kesehatan, pengolahan sampah, sistem berbasis Internet of Things (IoT), hingga energi terbarukan. Keberagaman ini menunjukkan kapasitas inovatif masyarakat Indonesia yang tidak terkungkung dalam satu bidang tertentu.

Dampak Nyata Bagi Ekosistem Industri

Pameran tersebut menjadi sarana strategis bagi para inventor untuk memperkenalkan keunggulan dan potensi penerapan inovasi kepada calon mitra dari sektor industri dan usaha. Interaksi langsung ini memungkinkan negosiasi lebih lanjut mengenai lisensi, kemitraan, atau investasi bersama. Proses ini merupakan langkah krusial dalam rantai nilai inovasi dari laboratorium ke pasar.

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Dengan adanya wadah formal seperti Jakarta IP Business Forum, hambatan antara dunia akademik dan dunia industri dapat diminimalkan. Keberhasilan komersialisasi inovasi akan bergantung pada seberapa cepat dan efektif para pemangku kepentingan dapat bekerja sama. Langkah ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi pengembangan ekologi inovasi di daerah lain di Indonesia.