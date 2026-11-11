Kombes Fahrurozi Masuk Babak Baru Penipuan Tambang Emas Rp58,5 Miliar

Kombes Fahrurozi ditangkap Bareskrim Polri atas dugaan penipuan tambang emas, korban menerima SPHQ dari Propam, kasus menjadi perhatian serius Polri.

Hari Rabu, 11 November 2026, di Kompleks Mabes Polri, Bumplak, Jakarta, Komando Besar Fahrurozi ( Kombes Fahrurozi) resmi masuk ke tahap sidang kode etik atas tuduhan penipuan tambang emas senilai Rp 58,5 miliar. Peristiwa ini mengingatkan pada laporan polisi nomor LP/B/379/VIII/2026/SPKT/ BARESKRIM POLRI yang disampaikan pada 20 Agustus 2026.

Dasar dan Mekanisme Utang Pasar

Laporan awal menuduh Kombes Fahrurozi melakukan penipuan dengan mengira potensi tambang emas 0,8-1 persen per meter kubik. Korban, warga negara asing yang mewakili kliennya, dijanjikan skema bagi hasil 60 persen dan modal balik dalam satu panen. Pemeriksaan di Bareskrim Polri menggunakan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) yang diberikan pada 3 November 2026 dan SPDP pada 26 Oktober dari Bareskrim.

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Bagas Pangestu, kuasa hukum korban berinisial SYF, melaporkan bahwa proses pemeriksaan saksi sudah selesai. Keterangan diberikan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN), pemilik lahan, dan pelapor SYF. Sepanjang tahap penyidikan, para saksi dimintai keterangan agar penyelidikan tidak bersifat satu pihak.

Posisi Kuasa Hukum dan Afiliasi Kepolisian

Bagas menegaskan bahwa SP2HP2 dari Propam menunjukkan bahwa kasus ini mendapat perhatian serius. Ia menantikan jadwal sidang kode etik secara cepat setelah pihaknya menerima SP2HP2. "Kami berharap langkah berikutnya, yaitu sidang kode etik, juga segera mendapat kepastian jadwal," ujarnya kepada wartawan.

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Menurut Bagas, sebagian besar dana Rp 58,5 miliar yang disetorkan pada Mei hingga Oktober 2025 berakhir masuk rekening pribadi Kombes Fahrurozi. Ia menelaah bukti transfer tersebut sambil menanyakan mengapa tidak ada deteksi dari PPATK. Penawaran legalitas pertambangan dalam 2-3 bulan tidak terealisasi sehingga korban menuduh penambangan tanpa izin.

Konsekuensi bagi Korban dan Langkah Selanjutnya

Korban hanya menerima satu kali pembayaran pembayaran, 4,07 miliar rupiah, pada 3 Februari 2026, tanpa laporan produksi yang jelas. Sudah lama korban menugaskan gugatan kepada Divisi Propam Polri. Sejak 22 Oktober 2026, kasus ini naik ke tahap penyidikan, dilakukan penempatan khusus terhadap terlapor, dan persiapan pemeriksaan di Bareskrim serta pendahuluan sidang kode etik.

Jika sidang kode etik berhasil, Kombes Fahrurozi bisa dikenai sanksi administratif dan penuntutan pidana berdasarkan Pasal 492 dan/atau Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Keputusan ini akan memiliki dampak signifikan bagi rekan bisnis lain yang terhubung ke jaringan perambut keuangan di sektor pertambangan.

Demikian laporan terbaru tentang dugaan penipuan tambang emas yang menjadi fokus penyelidikan Bareskrim Polri, menandai langkah serius pemerintah melawan kejahatan finansial di wilayah Jakarta dan sekitarnya.