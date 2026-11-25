KKEP Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada Kombes Chairul Anam terkait dugaan makar dan penghinaan pejabat. Sidang berlangsung di gedung Divisi Propam.

Kombes Chairul Anam telah resmi kehilangan statusnya sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia akibat keputusan Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri. Sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat ( PTDH) dijatuhkan kepada perwira polisi tersebut pasca berakhirnya persidangan yang digelar pada Rabu (25/11/2026). Keputusan ini merupakan konsekuensi langsung dari pelanggaran etika berat yang dilakukan selama ia bertugas di lapangan.

Proses Sidang Etik dan Pelanggaran Etika

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, mengonfirmasi bahwa sidang etik tersebut dilaksanakan di Ruang Sidang Divpropam Polri. Majelis yang memimpin persidangan terdiri dari Brigjen Joas Feriko Panjaitan sebagai ketua, Kombes Budi Yudantara sebagai wakil ketua, serta Kombes Restawati Tampubolon sebagai anggota. Dalam jalannya proses pemeriksaan, majelis menyimpulkan adanya bukti perbuatan tercela yang dilakukan oleh Chairul Anam.

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Menurut Brigjen Trunoyudo, inti pelanggaran yang terbukti adalah adanya permufakatan terkait kegiatan pembuntutan yang dilakukan saat Chairul menjabat sebagai Kasatgaswil Jateng Densus 88 AT Polri. Majelis menilai bahwa tindakan pembuntutan tersebut ditujukan kepada sasaran yang tidak memiliki hubungan sama sekali dengan tugas atau pekerjaan kepolisian. Selain itu, sasaran tersebut juga tidak berkaitan dengan ancaman terorisme sebagaimana seharusnya menjadi fokus utama unit intelijen ini.

Posisi Terhadap Pejabat Pemerintahan

Fakta yang sangat serius dalam kasus ini adalah identitas dari orang yang dibuntuti oleh Chairul Anam. Majelis KKEP menemukan bahwa sasaran pembuntutan tersebut merupakan pejabat pemerintahan. Hal ini menjadikan perbuatan Chairul sebagai pelanggaran etika yang sangat berat karena melibatkan penghinaan dan pelanggaran terhadap kedaulatan serta martabat aparatur negara. Sanksi etik yang dijatuhkan menyatakan bahwa perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela menurut kode etik kepolisian.

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Sebelum menjatuhkan sanksi PTDH, KKEP juga telah menjatuhkan sanksi administratif berupa penempatan khusus (patsus) selama 17 hari. Sanksi administratif ini telah diselesaikan oleh Chairul Anam sebelum keputusan akhir pencabutan gelar dikeluarkan. Brigjen Trunoyudo menjelaskan bahwa sanksi administratif ini merupakan bagian dari proses penegakan disiplin yang berlaku sebelum masuk ke tahap pencabutan status keanggotaan.

Dampak Keputusan Terhadap Karir Polisi

Keputusan akhir ini menandai berakhirnya karir polisi untuk Chairul Anam secara resmi. Usai persidangan berakhir, Chairul terpantau meninggalkan Gedung Divisi Propam Polri dengan menutupi wajahnya menggunakan map berwarna kuning yang dibawanya. Ia terlihat mengenakan Pakaian Dinas Harian (PDH) lengkap disertai masker yang menutupi sebagian wajahnya, menunjukkan ketegangan akibat hilangnya gelar dan posisinya di institusi kepolisian.

Kasus ini tidak berdiri sendiri, sebelumnya Chairul Anam sempat menjadi saksi dalam sidang etik Brigjen Tedjo Kusumo yang juga terkait dugaan kasus makar pada Selasa (24/11/2026). Keterlibatannya sebagai saksi sebelumnya menunjukkan bahwa namanya telah masuk dalam lingkaran investigasi pelanggaran etika di internal kepolisian. Kasus dugaan makar ini telah menjadi sorotan tajam bagi publik dan lembaga pengawasan dalam mengawasi integritas para perwira tinggi kepolisian.