Polri memberhentikan tidak hormat Kombes CA, AKBP GYP, dan Brigjen TK atas pelanggaran etik pemuntutan pejabat pemerintah tanpa kaitan tugas terorisme.

Polri telah menetapkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH kepada tiga perwira menengah akibat keterlibatan dalam kegiatan pemantauan terhadap pejabat pemerintah yang tidak terkait dengan tugas penindakan ancaman terorisme. Keputusan administratif ini mencakup Kombes CA yang saat itu menjabat sebagai Kasatgaswil Jawa Tengah, AKBP GYP eks personel Densus 88 Antiteror, serta Brigjen TK yang diduga sebagai pihak yang memberikan perintah awal atas operasi tersebut.

Mekanisme Sidang Etik dan Sanksi PTDH

Komisi Kode Etik Polri atau KKEP telah mengadili ketiga tersangka tersebut dalam sesi sidang terpisah maupun bersama yang berlangsung pada akhir November 2026. Majelis KKEP menjatuhkan sanksi paling berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat kepada ketiganya karena dinyatakan melakukan perbuatan tercela dalam menjalankan tugas kedinasan yang menyimpang dari prosedur baku. Sanksi ini disertai dengan penempatan khusus atau patsus selama periode tertentu bagi Kombes CA dan AKBP GYP sebagai bentuk administrasi kepegawaian yang harus dijalani oleh para pelaku pelanggaran.

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Peran dan Keterlibatan Kombes CA

Kombes CA dihadirkan sebagai saksi dalam sidang etik Brigjen TK dan AKBP GYP pada Selasa, 24 November 2026, sebelum menjalani persidangan etik sendiri sehari berikutnya. Dalam sidang yang digelar di Gedung Divisi Propam pada Rabu, 25 November 2026, komisi menemukan fakta bahwa ia terlibat dalam pemufakatan kegiatan surveillance terhadap pejabat pemerintah yang tidak memiliki kaitan dengan penanganan ancaman terorisme. Hasil pemeriksaan menegaskan bahwa aktivitas pemantauan yang dipimpinnya merupakan perbuatan tercela yang melanggar kode etik kepolisian sehingga majelis memutuskan untuk mencabut gelarnya secara tegas.

Keterlibatan AKBP GYP dan Instruksi dari Atasan

AKBP GYP yang sebelumnya menjabat sebagai Kanit 2 Subdit Tindak Direktorat Penindakan Densus 88 Antiteror, diketahui menjalankan perintah langsung dari Brigjen TK untuk melakukan pembuntutan terhadap sasaran tersebut. KKEP mengungkap bahwa GYP telah melaksanakan instruksi tersebut padahal diketahui jelas bahwa target pemantauan adalah pejabat pemerintah yang tidak berstatus sebagai ancaman teror. Majelis menjatuhkan sanksi PTDH kepada AKBP GYP dan memberlakukan penempatan khusus selama enam belas hari sebagai dampak administratif dari pelanggaran etik yang dilakukannya atas dasar instruksi atasan.

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Posisi Brigjen TK dan Penetapan Sanksi

Brigjen TK disebut sebagai pihak yang memerintahkan atau memberikan persetujuan awal bagi kegiatan surveillance yang dianggap tidak relevan dengan tugas inti penanganan terorisme. Sidang etik terhadapnya digelar bersamaan dengan sidang AKBP GYP pada Selasa, 24 November 2026, di mana komisi menemukan bukti adanya pemufakatan yang melanggar aturan main. Meskipun majelis menjatuhkan sanksi PTDH dan menyatakan perbuatannya tercela, Brigjen TK telah mengajukan banding atas putusan tersebut yang menunda keberlakuan sanksi hingga ada keputusan akhir dari institusi terkait.

Dampak Keputusan dan Status Ketiga Perwira

Keputusan ini menandai berakhirnya masa dinas ketiganya di lingkungan kepolisian karena sanksi pemberhentian tidak dengan hormat bersifat final dan mengakhiri hubungan kepegawaian secara sepihak. Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko dari Karopenmas Divhumas Polri memastikan bahwa langkah ini merupakan sanksi administratif murni yang dijatuhkan berdasarkan temuan pelanggaran etik yang telah terbukti. Ketiganya kini tidak lagi memegang jabatan atau pangkat di Polri setelah melalui proses hukum disiplin yang ketat dan transparan di lingkungan Mabes Polri.