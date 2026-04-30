Komang Teguh Tetap Fokus di Borneo FC Meski Tidak Dipanggil Timnas

Bek Borneo FC Komang Teguh tetap positif dan fokus pada kinerja di klubnya meskipun tidak dipanggil ke Timnas Indonesia. Ia menyatakan bahwa konsistensi dan kerja keras adalah prioritas utama dalam setiap penampilannya di lapangan. Sementara itu, pertandingan panas di babak semifinal Liga Champions antara Atletico Madrid dan Arsenal berhasil mencuri perhatian, dengan laga berakhir imbang 1-1.

Kehilangan nama Komang Teguh dalam daftar skuad Timnas Indonesia menjadi sorotan utama, terutama setelah kontribusi yang konsisten dari pemain Borneo FC ini. Bek berusia 25 tahun ini tidak hanya menunjukkan performa solid di lini pertahanan, tetapi juga produktif dalam membantu serangan.

Sepanjang musim Super League 2025/2026, Komang Teguh berhasil mencetak empat gol, menjadikannya sebagai bek lokal paling produktif musim ini. Keberadaannya juga turut membawa Borneo FC, yang dikenal dengan julukan Pesut Etam, bertengger di puncak klasemen sementara dengan keunggulan tiga poin atas pesaingnya. Meskipun tidak dipanggil ke Timnas, Komang Teguh tetap positif dan fokus pada kinerja di klubnya. Ia menyatakan bahwa konsistensi dan kerja keras adalah prioritas utama dalam setiap penampilannya di lapangan.

Ia juga menegaskan bahwa pemanggilan ke Timnas bukanlah hal yang harus dipaksakan, dan yang terpenting adalah memberikan yang terbaik di setiap pertandingan. Komang Teguh menambahkan bahwa ia berterima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh pelatih untuk bermain, dan akan terus berusaha memberikan kontribusi maksimal bagi Borneo FC. Sementara itu, pelatih kawakan Shin Tae Yong, yang pernah menahkodai Timnas Indonesia, kembali menunjukkan pengaruh besarnya di luar lapangan hijau.

Sosok yang akrab disapa STY ini terus menjadi sorotan dalam dunia sepak bola, baik di tingkat klub maupun nasional. Di sisi lain, pertandingan panas di babak semifinal Liga Champions 2025/2026 antara Atletico Madrid dan Arsenal berhasil mencuri perhatian. Laga yang digelar di Stadion Metropolitano berakhir imbang 1-1, dengan Arsenal berhasil mencuri hasil positif di markas lawan. Kapten Atletico Madrid, Koke, tidak bisa menyembunyikan rasa kecewanya setelah timnya hanya mampu bermain imbang.

Sementara itu, duel leg 1 semifinal Liga Champions antara PSG dan Bayern Munich juga menjadi sorotan utama. Pertandingan yang berlangsung pada Rabu 29 April 2026 ini mencatatkan sembilan gol, menjadikannya salah satu pertandingan paling menarik musim ini. Selain itu, FIFA kembali menggelontorkan dana besar jelang Piala Dunia 2026, dengan menyiapkan tambahan lebih dari 100 juta dolar AS untuk persiapan turnamen tersebut.

Di luar dunia sepak bola, Caviar meluncurkan lini kustom terbaru bertajuk Rose Collection, menghadirkan versi ultra-premium dari iPhone 17 Pro. Sementara itu, PT Kereta Api Indonesia (KAI) Divisi Regional I Sumatera Utara memastikan standar keamanan tinggi melalui perawatan intensif di Depo Kereta Pulubrayan, Medan





